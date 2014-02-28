أمل عرفة تبدأ تصوير "الغربال"

بدأت النجمة السورية أمل عرفة بتصوير أول مشاهدها بالمسلسل الشامي "الغربال"، عن نص الكاتب والسيناريست سيف رضا حامد، وإخراج ناجي طعمي، ومن إنتاج شركة "غولدن لاين"، وتشكل عرفة في هذا العمل ثنائياً مع النجم بسام كوسا، بعد مضي أربعة عشر عاماً على آخر عملٍ جمعها، وهو مسلسل "الخوالي" الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى العام 2000.

كما تستعد عرفة أيضاً لتسجيل شارة مسلسل "قربان" بصوتها، عن كلمات كاتب العمل السيناريست الشاب رامي كوسا، ومن ألحان المؤلف الموسيقي رعد خلف، كما تجسد عرفة شخصية "يارا" إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، الذي يخرجه علاء الدين كوكش.

ويُنتظر أن تطلّ عرفة في عمل درامي ثالث، خلال شهر رمضان المقبل، حيث ستشارك في إحدى خماسيات الجزء الثاني من مسلسل "صرخة روح"، إضافة إلى مشاركتها في لوحات "بقعة ضوء 10".

يُشار إلى أن النجمة السورية، المقيمة منذ فترة في بيروت، زارت الإمارات أخيرا، لتؤدي دور البطولة في مونودراما "البحث عن عزيزة سليمان"، التي أخرجها مواطنها الفنان القدير أسعد فضة، عن نص للكاتب الأردني الراحل عاطف الفراية، والتي قُدّمت في افتتاح عروض الدورة الأخيرة من "مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما".