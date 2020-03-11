بعد ”بنت مكة“.. السعودية أصايل البيشي تحضر لمفاجأة جديدة (فيديو)

عادت ”الرابر“ السعودية أصايل البيشي لممارسة نشاطها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ مجددًا وذلك في أول تفاعل مع جمهورها عقب الإفراج عنها على خلفية الجدل الذي أحدثه فيديو كليب ”بنت مكة“.

وشاركت أصايل البيشي جمهورها مقطع فيديو مقتضب ظهرت فيه وهي تستخدم خاصية ”الفلتر“ وتخلت عن المكياج تمامًا وتركت تعليقًا باللغة الإنجليزية بما يعني: ”لا أستحق كل هذا العناء“.

وتفاعل معها العديد من متابعيها مرحبين بعودتها واصفين إياها بـ“الملكة“ وأنها أخطر رابر في المملكة العربية السعودية.

وبعدها شاركت أصايل البيشي، الجمهور بمقطع فيديو آخر كشفت فيه عن أغنيتها المفضلة وكانت تؤدي مقطع منها، معلنًة مفاجأة بتحضيرها أغنية جديدة في الكواليس مطالبًة الجمهور بأن يترقبونها تمهيدًا لطرحها في الفترة المقبلة.

وعلقّت أصايل البيشي قائلًة: ”أغنيتي المفضلة دي اليومين، حسمعكم شي حلو قريب“.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عن أصايل عقب توقيفها بسبب اتهامات طالتها من ناشطين بالإساءة لبنات مكة.

وقالت مغنية الراب عقب الإفراج عنها، إنها خضعت للتحقيق لعدم امتلاكها ترخيصا لتصوير فيديو كليب، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في الأغنية كما أشيع، بل في إجراءات متعلقة بالترخيص.

وأصدرت مغنية الراب أصايل البيشي، الشهر الماضي، أغنية أطلقت عليها ”بنت مكة“، ونشرتها في مقطع تضمن لقطات لفتيات صغيرات يرقصن على الموسيقى.