”الفرقة 27“.. أول عمل درامي في تونس لتجسيد ”بطولات الجيش“ (فيديو)

من المنتظر أن يتم عرض المسلسل التونسي ”الفرقة 27″، خلال شهر رمضان المقبل، والذي بدأ تصويره في مناطق متفرقة من تونس، وسيكون أول عمل درامي تونسي يجسد بطولات الجيش الوطنية، بحسب كاتب المسلسل ومخرجه يسري بوعصيدة.

وقال بوعصيدة، لـ ”إرم نيوز“، إنّ الفكرة الرئيسية لهذا العمل هي توجيه تحية إكبار وإجلال إلى الجيش التونسي، وتقدير دوره وخاصة الشهداء الذين سقطوا من عناصر الجيش، مشيرًا إلى أنّ التسمية ”الفرقة 27“ تتخذ من رمزية الرقم وقيمة ”ليلة 27 رمضان“ في المخيال العربي والإسلامي، خاصة وأن المسلسل سيُعرض في رمضان.

وأضاف بوعصيدة أن المسلسل من بطولة كل من علي الخميري ويسرى المسعودي وهشام رستم، فضلا عن دور لشخصية أجنبية تمثل المخابرات، يقوم به أحد عمالقة المسرح والدراما التونسية، رافضا الكشف عن اسمه.

وبخصوص انسحاب بعض الممثلين من تصوير المسلسل، أكد المخرج يسري بوعصيدة، أنه لم يكن هناك انسحاب بل ”عدم توصّل إلى اتفاق مع أحد الممثلين، وهو خالد هويسة، والذي اقترحنا عليه دورا رئيسيا وعرضنا عليه مبلغا ماليا يقل عن المقدار الذي دأب على الحصول عليه بـ 10 أو 15% فلم يقبل، وعرضنا الدور نفسه على هشام رستم الذي قبل الدور رغم أنه لن يتقاضى سوى نصف الأجر الذي اعتاد الحصول عليه.

وأكد بوعصيدة أن هناك عدة صعوبات واجهها هذا العمل الذي بدأ تصويره بصفة متأخرة، ولكنّ الفريق العامل هو بحد ذات ”فريق كومندوس“، مشيرا إلى أنه لا أحد بإمكانه أن يقوم بإعداد مسلسل بميزانية بسيطة وبمثل هذه الإمكانيات.

من جانبه، أكد الممثل فؤاد ليتيم، أن هناك صعوبات مادية وتقنية يواجهها هذا العمل، ولكن المجموعة كلها اتفقت على أن تقدم شيئا من التنازلات من أجل استكمال العمل وإخراجه بشكل ممتاز.

وتحدث فؤاد ليتيم عن شخصية ”مسعود“ التي يتقمصها، وقال إنها شخصية فيها جانبان، أحدهما طريف والثاني فيه عمق في الأحاسيس والتعاملات الإنسانية، وإن الدور يختلف كل مرة باختلاف الوضعية.

ويقوم أمير الدريري بدور ”زياد“، وهو رئيس ”الفرقة 27“ الذي قال إنه ”يعيش قصة حب خيالية لم نرها من قبل في المسلسلات التونسية“، فيما يقوم محمد علي التونسي بدور ”حاتم“، وهو عضو في ”الفرقة 27“ ومتخصص في الإعلام وأجهزة التنبيه ويجمع دوره بين التراجيدي والفكاهي.

وبخصوص أهداف هذا المسلسل، أكد الكاتب والمخرج يسري بوعصيدة أنّ ”الهدف هو أن نقول هذه هي القدوة التي يجب أن نقدمها لأطفالنا، بعد الاتهامات التي تواجهها الأعمال الدرامية بأنّها تقدم رسائل سلبية للناشئة“.

وأضاف: ”اليوم نحن نقدم لهم القدوة الحسنة من خلال عناصر الجيش، نتعلم منهم الوطنية والجدية والعطاء والمهنية والانضباط واحترام الناس واحترام العلم“، مؤكدًا أنّ ”العمل يطرح مفهوم الوطنية الذي ينسبه كلّ إلى نفسه، فالوطنية الصحيحة هي تلك التي تقوم على عقيدة الجيش التونسي، وهي الوطنية المرتبطة بالأرض“.