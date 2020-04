تامر حسني يستعرض عضلاته في البحر

نشر المطرب المصري تامر حسني صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تظهر عضلاته أثناء تصويره أغنية "welcome to the life"، وهو بصحبة "موديل" الكليب في وسط البحر.

وظهر تامر حسني في شكل يبرز عضلات جسمه المفتولة، التي من الواضح أنه بذل الكثير من الجهد، حتى تصل إلى هذا الحجم، ما آثار إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تخلو تعليقات معجبيه من خفة الدم المعهودة، حيث علق أحدهم قائلا:"حس بينا، يحس بيك ربنا"، بينما علق البعض آخر على جمال الموديل، التي تظهر معه في الكليب، قائلاً:"جامدة أوي".

يذكر أن الفنان المصري تامر حسني يستعد لتصوير فيلم "فرق توقيت"، حيث يشاركه البطولة نيكول سابا، وشيري عادل، ومي سليم.

الفيلم من إخراج، إسلام خيري، وتأليف محمد سليمان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.