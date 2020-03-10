تطورات جديدة في المعركة القضائية بين الفنانة السورية سارة نخلة وزوجها أحمد محمود

ردت الفنانة السورية سارة نخلة، على الكاتبة المصرية حنان البنبي والدة زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، بعدما تحدثت الأخيرة عن إلغاء الحكم القضائي بحبس أحمد لعامين.

وقالت سارة نخلة لـ“إرم نيوز“ إن ”كل ما قيل محض افتراء ولا أساس له من الصحة“، مشيرة إلى أن ”الحكم الذي حصلت عليه بحبس زوجها أحمد عبدالله محمود في قضية تبديد أمانة شيك بقيمة 250 ألف جنيه، لا يجوز الاستئناف عليه نهائيا، وبالتالي لا يحق لأحد إلغاؤه“.

وأوضحت سارة أن ”ما حدث هو قيام أحمد عن طريق والدته بسداد مبلغ الـ250 ألف جنيه في صندوق المحكمة منذ شهر؛ لأن الحكم ينص على الدفع أو الحبس“، مشيرة إلى أن هذا هو المبلغ المنصوص عليه في الحكم وليس نصف مليون جنيه.

وأكدت أنها ”تلقت اتصالا من هيئة المحكمة، يفيد بسداد المبلغ وبالتالي رفع الحكم ولكنه سيظل في صحيفته الجنائية ولم يتم إلغاؤه أو خسارتها له“، لافتة إلى أنها عندما ذهبت لصرف المبلغ تم التأجيل للتحقق مما إذا كان هناك ضرائب على هذا المبلغ أم لا.

وبينت سارة أن ”معركتها مع أحمد عبدالله محمود حاليا هي حصولها على حريتها (الطلاق)“، موضحة أنه ”يرفض تماما تطليقها وأنها لازالت في عصمته، لكنها رفعت دعوى خلع للحصول على حريتها“.

وكانت محكمة جنح الـ6 من أكتوبر في مصر، أيدت حبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، عامين مع الشغل لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، وذلك في إطار النزاعات القضائية الدائرة بينهما.

وأوضح المحامي المصري عاصم قنديل، وكيل الفنانة سارة نخلة، أن الحكم الحالي صدر حضوريا بتهمة خيانة الأمانة لصالح موكلته.

وأضاف عاصم قنديل، أن المحكمة استمعت إلى من أحضرهم الفنان المصري وهم محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزعا موسيقيا واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ ”إيصال أمانة“ وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

وأشار المحامي عاصم قنديل، إلى أن الفنان أحمد عبدالله كان دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشفت عن صحة توقيعه على الإيصال.

يذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة، سابقا بالاعتداء عليها في أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكما ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم.