بالصور.. شاهد هاري وميغن في آخر التزام ملكي لهما

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بابتسامة عريضة أمام عدسات الكاميرا، شارك الأمير هاري وزوجته ميغن في آخر التزام لهما مع العائلة الملكية البريطانية إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية، خلال قداس لمناسبة يوم الكومنولث قبل أن يباشرا حياتهما الجديدة في كندا.