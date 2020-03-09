 بالصور.. شاهد هاري وميغن في آخر التزام ملكي لهما – إرم نيوز‬‎

بالصور.. شاهد هاري وميغن في آخر التزام ملكي لهما

بالصور.. شاهد هاري وميغن في آخر التزام ملكي لهما

المصدر: أ ف ب

بابتسامة عريضة أمام عدسات الكاميرا، شارك الأمير هاري وزوجته ميغن في آخر التزام لهما مع العائلة الملكية البريطانية إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية، خلال قداس لمناسبة يوم الكومنولث قبل أن يباشرا حياتهما الجديدة في كندا.

 

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