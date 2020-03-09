الأردن.. سخرية واسعة من المذيعة لارا طماش بسبب ”الطماطم والكاتشب“ (فيديو)

وقعت المذيعة الأردنية لارا طماش في موقف محرج بعدما أخطأت في ذكر تخصص عمل شركة أردنية زارتها الملكة الأردنية رانيا العبدالله مؤخرا، ما عكس عدم إلمامها بما تتحدث عنه وتسبب في هجوم ونقد لاذعين عليها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت لارا طماش تتحدث عن شركة ”طماطم“ التي تعتبر واحدة من أبرز شركات إنتاج ألعاب الفيديو في الوطن العربي، كما تعرف عن نفسها، إلا أن المذيعة كانت على ما يبدو لا تعلم عن الشركة ما يكفي لتتحدث عنها بتلك الاستفاضة.

شركة طماطم لألعاب الهواتف المحمولة بعد التقرير الرائع الذي تم نشره من التلفزيون الأردني عن شركة طماطم ضمن برنامج يسعد صباحك, تفاجأنا بتقرير آخر يتحدث عن زيارة جلالة الملكة رانيا العبدلله لشركة طماطم وعن تخصص شركتنا بإنتاج وتصنيع البندورة والكاتشب ????????#ألعاب_طماطم #tamatemgames تم النشر بواسطة ‏ألعاب طماطم – Tamatem games‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

وخلال حديثها عن زيارة الملكة للشركة قالت لارا إن الشركة تعمل في مجال تصنيع البندورة والطماطم والكاتشب، وإن افراد الشركة خلال لقائهم مع الملكة كانوا يشرحون لها طبيعة عملهم والفائدة التي تعود عليهم ومدى توسع نشاطهم، وهو ما جعل الشركة تدخل على الخط لتسخر من المذيعة قبل غيرها.

ونشرت الشركة عبر ”فيسبوك“ تعليقا قالت فيه: ”بعد التقرير الرائع الذي تم نشره من التلفزيون الأردني عن شركة طماطم ضمن برنامج يسعد صباحك، تفاجأنا بتقرير آخر يتحدث عن زيارة جلالة الملكة رانيا العبدلله لشركة طماطم وعن تخصص شركتنا في إنتاج وتصنيع البندورة والكاتشب“.

شركة طماطم لألعاب الهواتف المحمولة بعد التقرير الرائع الذي تم نشره من التلفزيون الأردني عن شركة طماطم ضمن برنامج يسعد صباحك, تفاجأنا بتقرير آخر يتحدث عن زيارة جلالة الملكة رانيا العبدلله لشركة طماطم وعن تخصص شركتنا بإنتاج وتصنيع البندورة والكاتشب ????????#ألعاب_طماطم #tamatemgames تم النشر بواسطة ‏ألعاب طماطم – Tamatem games‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

واعتذرت المذيعة الأردنية عن الموقف المحرج قائلة: ”الأعزاء المتابعين نظرا للخطأ غير المقصود بما يخص طبيعة عمل شركة طماطم للألعاب الإلكترونية في برنامج انت الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أعتذر باسمي لإدارة الشركة والعاملين فيها والمشاهدين الكرام عن هذا الخطأ غير المقصود ونثمن جهود الطاقات الشابة التي تعمل على ترجمة محتوى الألعاب باللغة العربية في العالم العربي وعليه اقتضى التنويه راجية قبول اعتذاري وشكرا لتفهمك ألعاب طماطم”.

الاعزاء المتابعيننظرا للخطأ غير المقصود بما يخص طبيعة عمل شركة طماطم للألعاب الإلكترونية في برنامج انت الذي يبث على… تم النشر بواسطة ‏‎Lara Tamash‎‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

فردت عليها شركة طماطم مجددا وقالت في منشور آخر: ”جل من لا يسهو، والخطأ وارد في كل الأعمال. منتشرف بزيارتك قريبا بشركتنا لحتى تتعرفي عليها وعلى طبيعة عملها أكتر. منستناكي ومنتمنالك كل التوفيق“.

جل من لا يسهو، والخطأ وارد في كل الأعمال. منتشرف بزيارتك قريباً بشركتنا لحتى تتعرفي عليها وعلى طبيعة عملها أكتر. منستناكي ومنتمنالك كل التوفيق <3 تم النشر بواسطة ‏ألعاب طماطم – Tamatem games‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف، حيث انتقد البعض جهل المذيعة بالموضوع الذي تتحدث عنه وأن المجاملة لا يجب أن تصل لهذا الإفراط عن جهل، وآخرون رأوا أن الموقف ساهم في شهرة الشركة، أما البعض فالتمس لها العذر.

اعتذار المذيعة مرفوض و يدل على عدم إلمامها بموضوع البرنامج وفيه إساءة كبيرة لتلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية . يجب استقالة المذيعة #لارا_طماش من عملها فورا. — Adel Suleiman ???????? ???????? (@AdelSuleiman) March 9, 2020

من التكنولوجيا الى البندورة .

شركة #طماطم الي هي افضل ناشر للألعاب الالكترونية في الشرق الاوسط .. اخر اشي المذيعة بتقلك ببيعو منتجات البندورة ????

هاي جريمة فعلا انو تلفزيون رسمي يطلع يحكي امام الملايين عن شركة بدون ما يعرف عنها أي معلومة ????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/QDQ5vwefdU — Khalel alswaity (@khalelalswaity) March 8, 2020