أحمد إبراهيم: أرجعت زوجتي الأولى ولم أنفصل عن أنغام

حسم الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم حقيقة انفصاله عن زوجته أنغام، عقب قيامها بحذف جميع صورهما عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، إثر حديثه عن زوجته الأولى ومدحه لها احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وكتب أحمد إبراهيم في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“: ”الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي“.

واستطرد زوج أنغام قائلًا: ”مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي“.

وحسم أحمد إبراهيم في المنشور ذاته أمر انفصاله عن زوجته أنغام، في ظل اتخاذها قرارًا بإلغاء متابعته من ”إنستغرام“ فقال: ”أقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن) لكن محدش عارف بكرة جايب إيه المهم راحة ولادي قبلي شخصيًا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي“.

الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا اسف لعدم الرد ، احب اوضح انا انفصلت عن أم اولادي في ابريل ٢٠١٩ احتراما… تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed Ibrahim‎‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

وفي تفاصيل إعادة أحمد إبراهيم زوجته ووالدة نجليه ياسمين عيسى، إلى عصمته فلم يقرر أحمد إبراهيم حيث تعيش هي في شقتها مع نجليها، بينما يعيش هو في أستوديو الصوت المملوك له بمشاركة زوجته ياسمين، والمتواجد بمنطقة مساكن شيراتون.

من جانبها، كان للفنانة أنغام زوجة أحمد إبراهيم، رد فعل إزاء ما صرح به، فبرغم تأكيده عدم انفصاله عن أنغام إلا أنها قامت بحذف جميع صورهما عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“.

وشارك أحمد إبراهيم متابعيه عبر حسابه الموثق على موقع ”إنستغرام“ بصورة جمعت زوجته وابنيه وعلقّ قائلًا: ”في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي“.

وحرص أحمد إبراهيم، على إلغاء خاصية التعليقات لمنع الجدل والنقاش مع أحد من جمهوره، كما استخدام أحمد إبراهيم مصطلح ”مراتي“ في رسالته الأمر الذي يُثير التساؤلات حيث كانت ياسمين عيسى زوجته الأولى قد رفضت أن تنال لقب ”ضرة“.

ومن المعروف أنّ سبب طلاق أحمد إبراهيم جاء بعد إلحاح من زوجته عقب زواجه من النّجمة أنغام، حيث كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا في 28 مارس من العام الماضي، وتزوج أنغام رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية 2019.