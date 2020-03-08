كيف ردت كيندال جينر على معجب ركع على ركبته وطلب الزواج منها؟ (فيديو)

قام أحد المعجبين بإظهار مدى حبه وإخلاصه لكيندال جينير في ”ويست هوليود“، عندما نزل على إحدى ركبتيه وطلب من النجمة البالغة من العمر 24 عاما الزواج، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وردت كيندال التي كانت تركب سيارتها الفاخرة: ”يا إلهي! أنت حلو جدا ولكن نحن لا نعرف حتى بعضنا بعضا!“.

واندهشت النجمة وعارضة الأزياء من الطلب، إلا أنها حاولت رفض عرض الشاب بأدب، قائلة: ”أنا لا أعرف حتى اسمك! ولكن، سعيدة لمقابلتك.. أنت لطيف جدا“.

ومع ذلك، شرح المعجب المتحمس أن عرضه المرتجل كان مجرد مزحة لقناته الجديدة على YouTube.

وفي غصون ذلك، سأل اليوتيوبر الطموح، كيندال عن ما إذا كان ردها على اقتراحه سيتغير إذا حصل على ”مليون مشترك على يوتيوب“.

وصرحت جينر، وهي تهز رأسها، بأن إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي ”لا تهمها“، عندما يتعلق الأمر بالشعور حيال شريكها.

وأصرت كيندال التي أشارت إلى قلبها: ”أحتاج إلى الروح، الروح أهم شيء“، قبل أن تسحب باب سيارتها لإغلاقه.