السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“

فاز المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بلقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ”ذا فويس كيدز“ بموسمه الثالث، وذلك بعد منافسة قوية مع الثنائي محمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي.
وقدّم المتسابق السوري محمد إسلام رميح، أداءًا قويًا ساعده في الحصول على أعلى نسبة تصويت جماهيري حسمت إحرازه للقب، بعدما استطاع أن يتأهل للمرحلة الثانية من العرض المباشر النهائي وأدى فيها أغنية ”يا عسل“ للفنان التونسي صابر الرباعي.
محمد اسلام رميح يُشعل حماس مسرح The Voice Kids بأغنية "ألف ليلة وليلة" #فريق_نانسي@nancyajram pic.twitter.com/ELIPXc6CUK
— MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) March 7, 2020
وأعلنت إدارة برنامج ”ذا فويس كيدز“ عن حصول الفائز محمد إسلام رميح، على أغنية خاصة تنتجها له شركة بلاتينيوم ريكوردز.
يُذكر أن لجنة تحكيم برنامج المواهب ”ذا فويس كيدز“ ضمت النجم الثلاث عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي.