السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

فاز المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بلقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ”ذا فويس كيدز“ بموسمه الثالث، وذلك بعد منافسة قوية مع الثنائي محمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي. وقدّم المتسابق السوري محمد إسلام رميح، أداءًا قويًا ساعده في الحصول على أعلى نسبة تصويت…