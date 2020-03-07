 السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“ – إرم نيوز‬‎

السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“

السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

فاز المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بلقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ”ذا فويس كيدز“ بموسمه الثالث، وذلك بعد منافسة قوية مع الثنائي محمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي.

وقدّم المتسابق السوري محمد إسلام رميح، أداءًا قويًا ساعده في الحصول على أعلى نسبة تصويت جماهيري حسمت إحرازه للقب، بعدما استطاع أن يتأهل للمرحلة الثانية من العرض المباشر النهائي وأدى فيها أغنية ”يا عسل“ للفنان التونسي صابر الرباعي.

وأعلنت إدارة برنامج ”ذا فويس كيدز“ عن حصول الفائز محمد إسلام رميح، على أغنية خاصة تنتجها له شركة بلاتينيوم ريكوردز.

يُذكر أن لجنة تحكيم برنامج المواهب ”ذا فويس كيدز“ ضمت النجم الثلاث عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاغ
ذا فويس
سوريا
فن ومشاهير
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث