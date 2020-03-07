بعدما أثارت الجدل.. لطيفة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)‎

طمأنت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها على حالتها الصحية بعد القلق الذي انتابهم حين ظهرت قبل أيام بكمامة وسط تخوفات من إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت لطيفة في فيديو نشرته عبر حسابها على الإنستغرام، ترتدي ملابس منزلية في بيتها، وتقول إنها بخير وما أصابها كان ”شوية برد وعدوى خلاص“.

وأضافت الفنانة التونسية أنها احتجزت نفسها لمدة 5 أيام في بيتها كإجراء احترازي تخوفا على أهل بيتها وجمهورها، موجهة الشكر لكل من سأل عليها.

وانهالت التعليقات التي تساند لطيفة في وعكتها الصحية ويحمدون الله على خروجها بالسلامة، متمنين لها دوام العافية والتوفيق في مسيرتها الفنية.

وكانت لطيفة قد أثارت حالة من القلق لدى متابعيها، ومن قبلهم لدى أفراد عائلتها الذين منعت نفسها عن مخالطتهم لعدة أيام رغم إقامتها معهم في البيت نفسه، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية تتوافر فيها أبرز أعراض فيروس كورونا .

ونشرت لطيفة صورة لها وهي ترتدي الكمامة عبر حسابها بموقع تويتر، وقالت: ”أنا حاحكيلكم حاجة صارتلى.. أنا صارلى أسبوع حابسة نفسي فى غرفتى ولابسة الماسك بالفلتر أخذت برد بسبب التكييف فى الأستوديو“.

وأضافت: ”لبست كل من فى البيت ماسك عشان أمى، يادوب أشوفها بالنهار وأقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وأدخل ثانى. الحمدالله يارب خفيت وأخذت أدويه وكل ماتتخيلوه من أعشاب. واللى يكلمنى فى البيت نقله ”#ماتقربليش“.

على الجانب الآخر، طرحت المطربة التونسية لطيفة قبل أيام أغنيتها ”مابكرهوش“ من ألبومها الجديد ”أقوى واحدة“، عبر قناتها الرسمية على ”يوتيوب“، وهى من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.