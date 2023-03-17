فنانون عرب في أعمال مصرية برمضان 2023

سوريا

يشارك 6 فنانين سوريين في الدراما المصرية هذا العام، أبرزهم الفنان جمال سليمان الذي يقدم الدراما الصعيدية للمرة الرابعة، وذلك في مسلسل "عملة نادرة" من بطولة الفنانة المصرية نيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.

كما تشارك الفنانة جمانة مراد في مسلسلين هما "عملة نادرة" برفقة مواطنها جمال سليمان، ومسلسل "بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان، وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك الفنان جهاد سعد في مسلسل "ستهم" مع الفنانة روجينا، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويشارك خالد القيش وهفال حمدي في مسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوي، ويتناول حياة الإمام الشافعي.

كما يشارك الفنان نضال نجم في بطولة مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف.