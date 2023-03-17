فنانون عرب في أعمال مصرية برمضان 2023
يشارك العديد من النجوم العرب في المسلسلات المصرية بالموسم الرمضاني 2023، حيث يقدم معظمهم أدوارا رئيسة، نستعرضها في هذا التقرير.
سوريا
يشارك 6 فنانين سوريين في الدراما المصرية هذا العام، أبرزهم الفنان جمال سليمان الذي يقدم الدراما الصعيدية للمرة الرابعة، وذلك في مسلسل "عملة نادرة" من بطولة الفنانة المصرية نيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.
كما تشارك الفنانة جمانة مراد في مسلسلين هما "عملة نادرة" برفقة مواطنها جمال سليمان، ومسلسل "بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان، وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.
ويشارك الفنان جهاد سعد في مسلسل "ستهم" مع الفنانة روجينا، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز.
ويشارك خالد القيش وهفال حمدي في مسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوي، ويتناول حياة الإمام الشافعي.
كما يشارك الفنان نضال نجم في بطولة مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف.
الأردن
يشارك الفنانان الأردنيان إياد نصار ومنذر رياحنة في أكثر من عمل في رمضان المقبل، حيث يشترك "رياحنة" في بطولة مسلسل "السجل الأسود" مع الفنان خالد سليم، وتأليف ياسر بدوي وناصر طوبال، ومسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي.
بينما يشارك إياد نصار في بطولة مسلسل "تغيير جو" مع الفنانة منة شلبي، تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف.
وتشارك فرح بسيسو في مسلسل "رسالة الإمام" مع الفنان خالد النبوي، كما يشارك الفنان ساري أسعد في مسلسل "عودة البارون".
تونس
يشارك 4 نجوم من تونس في الموسم الرمضاني 2023، حيث تقدم الفنانة درة البطولة النسائية أمام الفنان عمرو سعد في مسلسل "الأجهر"، وتقدم الفنانة عائشة بن أحمد البطولة النسائية في مسلسل "مذكرات زوج" مع الفنان طارق لطفي.
وتشارك الإعلامية التونسية رانيا التومي في مسلسل "سره الباتع" مع مجموعة كبيرة من النجوم المصريين، والمسلسل من إخراج خالد يوسف.
ويشارك الفنان التونسي تميم عبده في مسلسل "كامل العدد" مع الفنانة دينا الشربيني.
لبنان
تشارك الفنانة اللبنانية رزان مغربي في مسلسل "السجل الأسود" مع خالد سليم، بينما يشارك الفنان باسم مغنية في مسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد.
وهناك العديد من الفنانين العرب الذين يشاركون في دراما رمضان، منهم المغربية جيهان خليل، في مسلسل "رسالة الإمام"، والكويتية شمس في مسلسل "سره الباتع"، والسعودي محمد القس في مسلسل "تلت التلاتة".