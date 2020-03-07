المحامية رهاب بيطار تكشف تطورات جديدة بقضية قتيل منزل نانسي عجرم (فيديو)

كشفت رهاب بيطار، محامية عائلة قتيل منزل نانسي عجرم محمد الموسى، تطورات القضية بعد نقل جثة القتيل إلى سوريا، عبر حديث مع ”إرم نيوز“.

وأشارت بيطار، وهي رئيسة منظمة جسور السلام والثقافة بكاليفورنيا، وسفيرة السلام بالفيدرالية العالمية للسلام في نيويورك، إلى بدء لجنة من الطب الشرعي السوري في الكشف على الجثة بشكل تام، كاشفة عن مفاجأة لدى الكشف الأول، وعثور الأطباء على جسمين غريبين في جسد القتيل، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة سيصدر خلال أيام قليلة وقبل جلسة الحكم المقبلة، في العاشر من آذار/ مارس الجاري.

وذكرت بيطار، أن هذا التقرير يأتي ردا على التقرير الأول الذي رفضه أهل القتيل، واستكمالا لتقرير الطب الشرعي الثاني الذي تم إجراؤه في لبنان.

كما تحدثت بيطار عن تعفن في الجثة؛ بسبب ما قالت عنه إهمال المستشفى.

وأكدت على ثقتها بالقضاء اللبناني وسعيها مع فريق الدفاع إلى إظهار الحقيقة، وردّت كذلك على التقارير التي انتشرت حول الكشف عن تتبع محمد الموسى لنانسي عجرم، إضافة إلى عدد من النجمات، مثل نجوى كرم.