بينها تحدي كورونا.. 5 لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما (فيديو وصور)

أقيم حفل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، داخل معبد الأقصر مساء الجمعة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر وأفريقيا.

ورغم التحديات التي تواجهها عدة دول حول العالم بسبب فيروس ”كورونا“ إلا أن مصر لم تلغي المهرجان الذي استقبلت فيه العديد من الوفود من عدة دول إفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير أبرز اللقطات التي شهدها حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

تحدي كورونا

لوحظ خلال حفل الافتتاح تحدي مسؤوليه وحاضريه لفيروس ”كورونا“ المستجد وذلك بإقامة احتفالية استقبال للضيوف على متن باخرة نيلية بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة المصرية، اكتشاف 12 حالة إصابة بـ“كورونا“، على متن باخرة نيلية (سياحة داخلية)، قادمة من أسوان للأقصر (جنوبي البلاد).

وانطلقت أولى فعاليات الحفل على متن ثلاث ذهبيات نيلية نقلت النجوم وضيوف المهرجان من فنادقهم إلى معبد الأقصر مقر حفل الافتتاح وتكريم النجوم.

طقوس نوبية

تم استقبال ضيوف المهرجان على الطقوس النوبية التي يمتاز بها أهالي الجنوب، حيث قامت فرقة المزمار والطبل باستقبال الضيوف من خلال التواجد أمام الفندق وتحيتهم بالمزمار والطبل والتنورة لإشعارهم بالحفل.

مئوية فريد شوقي

ارتدت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي ”وشاحًا“ تم تصميمه خصيصًا للاحتفال بمئوية والدها ”وحش الشاشة“ الفنان فريد شوقي وطُبع عليه صوره وكاميرات تصوير أفلام السينما قديمًا، وكل مفرادات السينما.

وخطفت ”رانيا“ أنظار الحضور في افتتاح المهرجان بهذا ”الوشاح“ إضافة إلى أن الفنانة إلهام شاهين، احتفلت بمئويته من خلال ارتداء ذات الوشاح وقامت بنشر صورة جمعتها برانيا فريد شوقي، عبر حسابها على ”إنستجرام“ للتعبير عن حبها للفنان الراحل.

إطلالة رانيا يوسف

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار في حفل الافتتاح بعدما ظهرت بفستان جريء قاتم اللون، حمل اللون الأسود ”وان شولدرز“، وهو ما يعرف في عالم الموضة والأزياء باسم ”فستان البليزر“، وتميز الفستان بأنه قصير ومكشوف الصدر والظهر وبدون نقوش.

تكريم العالمي جيمي جان لوي

كرمت إدارة المهرجان في حفل الافتتاح العديد من النجوم بينهم العالمي جيمي جان لوي وميمونة نداي، إضافة إلى تكريم المصريين الفنانة زينة وعمرو عبد الجليل وتكريم أسماء الراحلين الفنانة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيني جلال والمخرج أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي، وتكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها وتسلم الدرع المخرج خالد جلال وتكريم اسم المنتج التونسي بهاء الدين عطية.

يُذكر أن حفل الافتتاح حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم محمود حميدة برفقة كريمته وحفيده، وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وزينة ومصطفى شعبان وخالد جلال، ولبلبة وسلوى محمد علي وسيد رجب، وإلهام شاهين ورانيا فريد شوقي وعدد من النجوم الأفارقة والعرب.