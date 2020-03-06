السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

وقعت شركة رايتكس برودكشن للإنتاج المرئي والمسموع بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان)، عقد تعاون فني مع الإعلامية السعودية لجين عمران، لتدخل عالم التمثيل للمرة الأولى.

ونشر المنتج اللبناني صادق الصباح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة تجمعه مع لجين ومسؤولي الشركة أثناء التوقيع على عقد العمل.

وقال الصباح:“وقعت رايتكس برودكشن بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان) عقدًا حصريًا مع الإعلامية لجين عمران لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام المقبل 2021 على أن تعلن تفاصيل هذه الأعمال قريبًا“.

بحمد الله وتوفيقه وقعت رايتكس برودكشن بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان) @sadek_sabbah حصريًا مع الإعلامية @Lojain_omran لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً .. pic.twitter.com/zgmFd1RQ4b — Haitham Jamalallail (@Haitham_O_J) March 6, 2020

من جهتها، عبرت لجين عن سعادتها بخوض هذه التجربة، وعلقت عبر حسابها على تويتر، قائلة:“‏تشرفت وكلي حماس بهذا التعاون الرائع، وإن شاء الله يكون بداية خير“.

تشرفت و كلي حماس لهذا التعاون الرائع

و إن شاء الله يكون بداية خير???? https://t.co/TMUNkrE4Ch — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) March 6, 2020

ولجين عمران هي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزادت شهرتها منذ تقديمها لبرنامج ”صباح الخير يا عرب“.

وتقدم الإعلامية السعودية برنامجًا يحمل اسم ”مسايا لجين“، والذي يُعرض على قناة SBC السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية، ويناقش قضايا اجتماعية مهمّة.