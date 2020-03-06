 السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎ – إرم نيوز‬‎

السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

وقعت شركة رايتكس برودكشن للإنتاج المرئي والمسموع بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان)، عقد تعاون فني مع الإعلامية السعودية لجين عمران، لتدخل عالم التمثيل للمرة الأولى.

ونشر المنتج اللبناني صادق الصباح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة تجمعه مع لجين ومسؤولي الشركة أثناء التوقيع على عقد العمل.

وقال الصباح:“وقعت رايتكس برودكشن بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان) عقدًا حصريًا مع الإعلامية لجين عمران لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام المقبل 2021 على أن تعلن تفاصيل هذه الأعمال قريبًا“.

من جهتها، عبرت لجين عن سعادتها بخوض هذه التجربة، وعلقت عبر حسابها على تويتر، قائلة:“‏تشرفت وكلي حماس بهذا التعاون الرائع، وإن شاء الله يكون بداية خير“.

ولجين عمران هي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزادت شهرتها منذ تقديمها لبرنامج ”صباح الخير يا عرب“.

وتقدم الإعلامية السعودية برنامجًا يحمل اسم ”مسايا لجين“، والذي يُعرض على قناة SBC السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية، ويناقش قضايا اجتماعية مهمّة.

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