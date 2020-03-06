مطرف المطرف يرد على تركي آل الشيخ بـ“أنا كويتي وأحب جاري“ (فيديو) ‎

أهدى الفنان الكويتي مطرف المطرف، أغنية وطنية للشعب السعودي، وذلك ردًا على الكلمات التي أهداها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية للشعب الكويتي، بمناسبة العيد الوطني قبل أيام، وغناها المطرب عبدالمجيد عبدالله.

وقالت شركة روتانا الترفيهية، في بيان، إن ”الأغنية جاءت ‏ترسيخا للمحبة بين الشعبين السعودي والكويتي، وردا على أغنية ‎عبدالمجيد عبدالله من كلمات ‎تركي آل الشيخ بأغنية محبة وتقدير، وإهداء للشعب السعودي“.

وجاءت كلمات الأغنية: ”أنا كويتي وأحب جاري، مثل ما قال يحب جاره، يشيل في قلبه أسراره، وأشيل في عيني أسراره، أنا روحي في السعودي، وقلبي معلقين فيهم“.

وقبل أيام أهدى آل الشيخ أغنية وطنية إلى دولة الكويت، لاقت استحسان الجماهير العربية.

والأغنية حملت اسم ”أحب جاره“ كلمات تركي آل الشيخ وغناء عبدالمجيد عبدالله، ألحان نواف عبدالله.

وتقول كلماتها: ”أنا سعودي وأحب جاره عزيز وغالي على قلبي أعطتني الطيب ومقدره خدت تقديري وحبي أنا سعودي وأحب جاره“.