 الفنان عبدالمجيد عبدالله يعود لعالم تويتر معتذرا بعد جدل واسع حول مغادرته‎ – إرم نيوز‬‎

الفنان عبدالمجيد عبدالله يعود لعالم تويتر معتذرا بعد جدل واسع حول مغادرته‎

الفنان عبدالمجيد عبدالله يعود لعالم تويتر معتذرا بعد جدل واسع حول مغادرته‎

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

استرد الفنان السعودي واسع الجماهيرية، عبدالمجيد عبدالله، اليوم الخميس، حسابه في موقع ”تويتر“ بعد يومين من حذف الحساب في أعقاب تلقيه ردودا مسيئة من قبل مغردين دخل بسببها في سجال مع البعض منهم وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائيا.

وجاءت عودة نجم الأغاني الرومانسية، بعد مناشدات واسعة من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ومن قبل عدد من الفنانين الذين طلبوا منه تجاوز الحادثة والتركيز على محبيه الكثر في عالم التواصل الافتراضي.

وقال الفنان السعودي في سلسلة تغريدات بعد استرداد حسابه: ”أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي، فصدقاً أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب، وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحب أحبابي“.

وأضاف في تغريدة ثانية: ”أنا لا ادعي الكمال و لست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر، يحزن و يسعد، يزعل ويفرح، يخطئ و يصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا..“.

واختتم كلامه بتغريدة ثالثة قال فيها: ”أخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت أكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم“.

وكان نجم الغناء السعودي، قد دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضا انتقادات ضد الفنان ذاته.

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم، ليقرر الفنان حذف حسابه وترك عالم تويتر.

وكتب عبدالله، في رسالة وداع لمتابعيه في أعقاب ذلك، وتوضيح لدوافع إغلاق حسابه ”مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ اسمعها وأنا في الخمسينيات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب.

وقوبلت خطوة الفنان بتعاطف واسع معه من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ودعوات له للعدول عن قراره.

ولمع نجم صاحب أغنية ”رهيب“ و ”أحبك ليه أنا ما أدري“ في تسعينيات القرن الماضي، وخطف الأضواء في ظهوره آنذاك بسلسلة من الأغاني الرومانسية.

لكن الفنان الذي لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، انقطع على الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود بشكل محدود في الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاطه عبر حسابه في موقع تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ثلاثة ملايين متابع.

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