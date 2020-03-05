الفنان عبدالمجيد عبدالله يعود لعالم تويتر معتذرا بعد جدل واسع حول مغادرته‎

استرد الفنان السعودي واسع الجماهيرية، عبدالمجيد عبدالله، اليوم الخميس، حسابه في موقع ”تويتر“ بعد يومين من حذف الحساب في أعقاب تلقيه ردودا مسيئة من قبل مغردين دخل بسببها في سجال مع البعض منهم وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائيا.

وجاءت عودة نجم الأغاني الرومانسية، بعد مناشدات واسعة من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ومن قبل عدد من الفنانين الذين طلبوا منه تجاوز الحادثة والتركيز على محبيه الكثر في عالم التواصل الافتراضي.

وقال الفنان السعودي في سلسلة تغريدات بعد استرداد حسابه: ”أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي، فصدقاً أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب، وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحب أحبابي“.

أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي فصدقا انتم من تبعثون السعادة و الحب والصفاء في هذا الكون لان الحياة هي بالاحترام و الحب وهذا ما لمسته منكم فلا اقول الا دمتم لي سعادة وحب ???? — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

وأضاف في تغريدة ثانية: ”أنا لا ادعي الكمال و لست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر، يحزن و يسعد، يزعل ويفرح، يخطئ و يصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا..“.

أحبابي

أنا لا ادعي الكمال و لست أفضل واحد وإنما انا واحد من البشر يحزن و يسعد يزعل ويفرح يخطئ و يصيب ..فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ

وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ هي الحياةُ محطّات وأعبرها

كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

واختتم كلامه بتغريدة ثالثة قال فيها: ”أخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت أكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم“.

وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم ???? — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

وكان نجم الغناء السعودي، قد دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضا انتقادات ضد الفنان ذاته.

دشن مُغردون وسم #عبدالمجيد_عبدالله مستنكرين فيه الردود المسيئة التي طالت الفنان الذي يعد رمز من رموز الاغنية السعودية

مما دفعه لإغلاق حسابه الرسمي نهائياً pic.twitter.com/qFzgQgBFS7 — هيئة المشاهير (@almobark_) March 4, 2020

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم، ليقرر الفنان حذف حسابه وترك عالم تويتر.

وكتب عبدالله، في رسالة وداع لمتابعيه في أعقاب ذلك، وتوضيح لدوافع إغلاق حسابه ”مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ اسمعها وأنا في الخمسينيات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب.

عبدالمجيد عبدالله يكتب تغريدة مؤثرة ثم يحذف حسابه في تويتر: " كل هالألفاظ اسمعها وأنا فالخمسينات من عمري " pic.twitter.com/Uh2eayFxd3 — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 3, 2020

وقوبلت خطوة الفنان بتعاطف واسع معه من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ودعوات له للعدول عن قراره.

ولمع نجم صاحب أغنية ”رهيب“ و ”أحبك ليه أنا ما أدري“ في تسعينيات القرن الماضي، وخطف الأضواء في ظهوره آنذاك بسلسلة من الأغاني الرومانسية.

لكن الفنان الذي لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، انقطع على الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود بشكل محدود في الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاطه عبر حسابه في موقع تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ثلاثة ملايين متابع.