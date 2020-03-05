تفاصيل الوضع الصحي للفنان المصري محمود ياسين

كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان المصري محمود ياسين، تفاصيل وضعه الصحي؛ بعد الحديث خلال اليومين الماضيين عن تدهور حالته الصحية؛ إثر تغيبه عن المشاركة في المناسبات الهامة، وأهمها عزاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن والدها لا يستطيع المشاركة في أي مناسبة اجتماعية؛ نظرا لوضعه الصحي الذي يمنعه من الحركة والذهاب إلى أي مناسبة، موضحة أن الأمر لا يقتصر على العزاء، فأي تكريم له مثلا تقوم هي بتسلمه بدلا منه.

وأضافت أن الحديث عن عدم استطاعته المشاركة في أحداث اجتماعية لا يعني بالضرورة تدهور حالته الصحية وعدم استطاعته الاندماج مع أفراد الأسرة، مبينة: ”بالعكس، والدي على وعي بما يحدث حوله ويشاركنا يومنا بشكل طبيعي“.

وأعربت رانيا محمود ياسين، عن استيائها بشأن الحديث عن تدهور وضع والدها الصحي، مشيرة إلى أن البعض لا بد أن يعي ويكون على ثقافة بحالة كبر السن والشيخوخة التي يمر بها أي شخص في سن والدها، مبينة أنه يحرص على بعض طقوسه اليومية، ومن بينها الاستيقاظ مبكرا والجلوس في الشمس.

يُذكر أن الفنان المصري الكبير محمود ياسين، صاحب الـ79 عاما، ابتعد عن التمثيل منذ عام 2012، حيث كان فيلم ”جدو حبيبي“ هو آخر فيلم يقدمه الفنان الكبير؛ وذلك بسبب معاناته من مشاكل في القلب، ونصحه الأطباء بالراحة؛ لأن حالته الصحية لا تسمح بالعمل لساعات طويلة.