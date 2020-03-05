للمرة الأولى.. نانسي عجرم تقتحم عالم التمثيل بمسلسل ”نساء من ذهب“

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، بعد مشوار حافل في مجال الغناء، وذلك خلال موسم دراما رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تشارك نانسي في الماراثون الرمضاني، من خلال مسلسل ”نساء من ذهب“، حيث ستقدم أغنية تتر البداية، بالإضافة إلى تواجدها كضيفة شرف في إحدى الحلقات.

وخاضت الشركة المنتجة للمسلسل، سلسلة مفاوضات مع نانسي من أجل إقناعها بالتواجد مع كوكبة من نجمات زمن الفن الجميل، لتكون بداية اقتحامها مجال التمثيل.

ويشارك في بطولة مسلسل ”نساء من ذهب“، كل من نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من إنتاج شركة صادق الصباح.

أما أغنية المسلسل التي ستقدمها نانسي عجرم، فستكون من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

يذكر أن مسلسل ”نساء من ذهب“ مأخوذ من ”فورمات“ أمريكي كوميدي أنتجته شركة ”ديزني“ الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات.

ويدور المسلسل حول 4 سيدات يتعرضن لمواقف مضحكة وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون في العمل منهم بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا وهنادي مهنا ومايان السيد.