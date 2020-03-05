مصر.. ”المهن الموسيقية“ تحسم أزمة مطربي المهرجانات وتقنن أوضاعهم

حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الجدل الدائر منذ قرابة شهر بشأن أزمة مطربي المهرجانات الشعبية، وذلك بتقنين أوضاعهم من خلال استكمال إنشاء شعبة للأداء الفني يكون عملهم من خلالها بالحصول على تصريح سنوي.

وأهابت النقابة بمطربي المهرجانات الالتزام بالمعايير الرقابية خاصة بعد الحصول على ترخيص سنوي بالغناء، شريطة الإجازة من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا جاء فيه: ”قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالا لما بدأته، إنشاء شعبة للأداء الفني وليس ما يسمى بالمهرجانات، يحصل أعضاؤها على (ترخيص سنوي) بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة“.

وأضاف البيان: ”مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني“.

وشددت النقابة على ضرورة ”الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء علي الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون“.

وكان النقيب هاني شاكر قرر في بيان للنقابة ومجلسها قبل قرابة شهر منع مطربي المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية والفنادق وطالب كافة الجهات المعنية من شرطة السياحة ومفتشي النقابة بمطاردة مطربي المهرجانات في أي مكان يقومون بالغناء فيه.