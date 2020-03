أول ظهور للسعودية أصايل البيشي بعد ”بنت مكة“ (فيديو)

View this post on Instagram

احتفال الرابر السعودية #أصايل_البيشي بإغلاق قضيتها . . #إرم_نيوز #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #بنت_مكه #راب #راب_مكة #السعودية #مكة #هيب_هوب #هيب_هوب_السعوديه