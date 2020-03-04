أول ظهور للسعودية أصايل البيشي بعد ”بنت مكة“ (فيديو)

ظهرت ”الرابر“ السعودية أصايل البيشي عبر حسابها في ”سناب شات“، وذلك عقب الإفراج عنها على خلفية الجدل الذي أثارته بسبب فيديو كليب ”بنت مكة“.

وقامت أصايل بالاحتفال بطريقتها على أنغام أغنية ”راب“ أجنبية، مبينة أن سبب احتفالها يعود إلى إغلاق قضيتها من قبل الجهات الأمنية، حيث أرفقت المقطع الذي نشرته بتعليق: ”قاعدة أحتفل يا جماعة، القضية أغلقت“.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عن أصايل عقب توقيفها بسبب اتهامات طالتها من ناشطين بالإساءة لبنات مكة.

وقالت مغنية الراب عقب الإفراج عنها، إنها خضعت للتحقيق لعدم امتلاكها ترخيصا لتصوير فيديو كليب، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في الأغنية كما أشيع، بل في إجراءات متعلقة بالترخيص.

وأصدرت مغنية الراب ”أصايل البيشي“، الشهر الماضي، أغنية أطلقت عليها ”بنت مكة“، ونشرتها في مقطع تضمن لقطات لفتيات صغيرات يرقصن على الموسيقى.