إغلاق عبدالمجيد عبدالله لحسابه بتويتر يثير الانتقادات

تسبب تصرف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بإغلاق حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ بعد توديعه جمهوره بعبارة ”طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل لي كلاما جارحا“، بجدل بين ناشطين، إذ استنكر فريق منهم ”ردة فعله“ في حين دافع آخرون عنه.

وعبر جمهور الفنان عبدالمجيد وناشطين عن موقفهم من تصرفه من خلال هاشتاغ #عبدالمجيد_عبدالله عبر موقع التواصل ”تويتر“، وانتقد ”إبراهيم المنيف“ تصرف الفنان السعودي: ”تمنيت #عبدالمجيد_عبدالله يكون اقوى من كذا! حنا ما نقدر نتحكم في سلوكيات الناس، لكن نقدر نترفّع عنهم ونتجاهلهم! مو معقولة اخلي حثالة مالهم قيمة وبعضهم مجهولين الهوية يأثرون على نفسيتي واترك تويتر!؟ وأنا متأكد انه لو شاف بعضهم في الواقع، بيقول: وش خلاني انزل لمستوى هالأشكال؟“.

تمنيت #عبدالمجيد_عبدالله يكون اقوى من كذا!

حنا ما نقدر نتحكم في سلوكيات الناس، لكن نقدر نترفّع عنهم ونتجاهلهم!

مو معقولة اخلي حثالة مالهم قيمة وبعضهم مجهولين الهوية يأثرون على نفسيتي واترك تويتر!؟

> وأنا متأكد انه لو شاف بعضهم في الواقع، بيقول: وش خلاني انزل لمستوى هالأشكال؟ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) March 4, 2020

وأيده مغرد يدعى ”أسامة“: ”هو غلطان لانه نزل لمستواهم وهو ارقى من كذا ، كان الافضل يتجاهل ويسوي بلوك او من الاساس لا تعطي احد وجه وخلك ثقيل وطبعًا ما نختلف عن قلة ادب وتربية الي تكلموا عليه“.

هو غلطان لانه نزل لمستواهم وهو ارقى من كذا ، كان الافضل يتجاهل ويسوي بلوك او من الاساس لا تعطي احد وجه وخلك ثقيل وطبعًا ما نختلف عن قلة ادب وتربية الي تكلموا عليه حالة من التنمر على عبد المجيد عبدالله بعد هذا الفيديو السالفه سالفه#عبَدالمجًيد_عبَداللهhttps://t.co/TfC7B1VgJp — اسامة لبث المباريات (@farhan99008) March 4, 2020

كما استنكر ”سعود ديكنز“ ردة فعل الفنان السعودي: “ شكلة عبدالمجيد انه لم يستوعب بعد ماهي منصات التواصل الاجتماعي والمتواجدين فيها ، يعاملها كنه في مجلس الصغير يحترم الكبير وتثمين كلام الخ ، نعم صحيح هذا المفترض بس غاب عنك ان هذا عالم افتراضي الكثير من السواد يخرج فيه هنا مربط الفرس تجاهلك لهم يحفظ تاريخك“.

مشكلة عبدالمجيد انه لم يستوعب بعد ماهي منصات التواصل الاجتماعي والمتواجدين فيها ، يعاملها كنه في مجلس الصغير يحترم الكبير وتثمين كلام الخ ، نعم صحيح هذا المفترض بس غاب عنك ان هذا عالم افتراضي الكثير من السواد يخرج فيه هنا مربط الفرس تجاهلك لهم يحفظ تاريخك . #عبدالمجيد_عبدالله pic.twitter.com/8zSWUVCaDz — سعود ديكنز ???????? (@IS3udD1) March 4, 2020

وهاجم مغرد طريقة تعامل الفنان عبدالمجيد مع جمهوره: “ شكله هو داخل تويتر ويرد على الناس ولا واسلوبه تبن بعد“.

#عبدالمجيد_عبدالله شكله هو داخل تويتر ويرد على الناس ولا واسلوبه تبن بعد pic.twitter.com/HY7aB8acoE — bedo (@bed8o) March 3, 2020

بدوره، ساند رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الفنان السعودي، مطالبا إياه بعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور: ”ياحبيبي يابوعبدالله لاتهتم وانا اخوك بالاسماء المستعارة ومن وراى الشبك … للأسف في ناس ما تخجل، القافلة تسير“.

@Abdulmajeed6531 ياحبيبي يابوعبدالله لاتهتم وانا اخوك بالاسماء المستعارة ومن وراى الشبك … للأسف في ناس ما تخجل ???????????? القافلة تسير … — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 4, 2020

لكن الشاعر فهد المساعد واسى الفنان عبدالمجيد من خلال كلماته: ”من زعلك؟! طاحت من الليل قمرا وخلا الطريق من المواعيد والناس“.

من زعلك؟! طاحت من الليل قمرا

وخلا الطريق من المواعيد والناس#عبدالمجيد_عبدالله — فهد المساعد (@fahadAlmosaad) March 4, 2020

ودافعت عنه الناشطة سارة عبدالله حسن: ”اغلق حسابه بسبب كمية التنمر وقلة ادب بعض المغردين ممن ظنوا تواضعه ضعفا ! بعدعمر كامل من العطاء للجمهور والوطن رافقنا في احزاننا وافراحنا وكان مثالا للفنان الملتزم المحترم سيظل مجيد قامة وقيمة فنية راسخة نأمل ان يعود قريبا يظل الكبير كبير وعبدالمجيد طول عمره كبير“.

#عبدالمجيد_عبدالله

اغلق حسابه بسبب كمية التنمر وقلة ادب بعض المغردين ممن ظنوا تواضعه ضعفاً !

بعدعمر كامل من العطاء للجمهور والوطن

رافقنا في احزانناوافراحنا وكان مثال للفنان الملتزم المحترم

سيظل مجيد قامة وقيمة فنية راسخة

نأمل ان يعود قريبا

يظل الكبير كبير

وعبدالمجيد طول عمره كبير pic.twitter.com/sxah3N3DHi — سارة عبدالله حسن (@sarah_yafei) March 4, 2020

بدورها، انتقدت مغردة متابعي ”تويتر“ الذين أساؤوا للفنان السعودي، وما تركوه من أثر سيئ لديه: “ كمية وقاحة وقلة أدب من عديمي التربيه ..انا والله ماافكر في ردود السافلين كثر تفكيري شلون ربوهم اهاليهم ينطقون الالفاظ هذي .ماتنحرج من نفسك وانت تكتبها؟ عالم قذر“.

#عبدالمجيد_عبدالله

كمية وقاحه وقلة ادب من عديمين التربيه ..انا والله ماافكر في ردود السافلين كثر تفكيري شلون ربوهم اهاليهم ينطقون الالفاظ هذي .ماتنحرج من نفسك وانت تكتبها؟ عالم قذر pic.twitter.com/had6bnQMZP — الخامسة صباحاً (@12123ss456) March 4, 2020

وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت -أيضا- انتقادات ضد الفنان ذاته.

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم، ما دفعه في النهاية للانفعال وإغلاق حسابه.