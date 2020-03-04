الفنان عبدالمجيد عبدالله يحذف حسابه على تويتر لهذا السبب

حذف الفنان السعودي واسع الجماهيرية، عبدالمجيد عبدالله، حسابه في موقع تويتر بعد أن تلقى عدداً من الردود المسيئة من قبل مغردين دخل بسببها في سجال مع البعض منهم وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائياً.

وكتب الفنان المشهور بأغانيه الرومانسية، في رسالة وداع لمتابعيه وتوضيح لدوافع إغلاق حسابه ”مشواري الفني ٣٦ سنة وكل هذه الألفاظ اسمعها وأنا في الخمسينيات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب.

عبدالمجيد عبدالله يكتب تغريدة مؤثرة ثم يحذف حسابه في تويتر: " كل هالألفاظ اسمعها وأنا فالخمسينات من عمري " pic.twitter.com/Uh2eayFxd3 — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 3, 2020

وكان نجم الغناء السعودي، قد دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئاً، ورد عليه بعبارة أثارت أيضاً انتقادات ضد الفنان ذاته.

دشن مُغردون وسم #عبدالمجيد_عبدالله مستنكرين فيه الردود المسيئة التي طالت الفنان الذي يعد رمز من رموز الاغنية السعودية

مما دفعه لإغلاق حسابه الرسمي نهائياً pic.twitter.com/qFzgQgBFS7 — هيئة المشاهير (@almobark_) March 4, 2020

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردوداً مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم.

وقوبلت خطوة الفنان بتعاطف واسع معه من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ودعوات له للعدول عن قراره.

#عبدالمجيد_عبدالله تسبون وتنتقدون وتقذفون ولمن ينرد عليكم بنفس الاسلوب تزعلون؟يا مُتخلفين يا جهله الله يكسر خاطركم زي ماكسرتم بخاطره ، كلنا نحبك يا عبدالمجيد ولا راح يتغير حبنا لك الا بيزيد ❤️ pic.twitter.com/L7V9PHGlAM — ???? (@i1rer) March 4, 2020

#عبدالمجيد_عبدالله

اغلق حسابه بسبب كمية التنمر وقلة ادب بعض المغردين ممن ظنوا تواضعه ضعفاً !

بعدعمر كامل من العطاء للجمهور والوطن

رافقنا في احزانناوافراحنا وكان مثال للفنان الملتزم المحترم

سيظل مجيد قامة وقيمة فنية راسخة

نأمل ان يعود قريبا

يظل الكبير

عبدالمجيد طول عمره كبير pic.twitter.com/zEDebAIhHG — Amonannn (@Amonannn1) March 4, 2020

ولمع نجم صاحب أغنية ”رهيب“ و ”الله ما أكبر غلاك“ في تسعينيات القرن الماضي، وخطف الأضواء في ظهوره آنذاك بسلسلة من الأغاني الرومانسية.

لكن الفنان الذي لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، انقطع على الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود بشكل محدود في الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاطه عبر حسابه في موقع تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ثلاثة ملايين متابع.