 الفنان عبدالمجيد عبدالله يحذف حسابه على تويتر لهذا السبب – إرم نيوز‬‎

الفنان عبدالمجيد عبدالله يحذف حسابه على تويتر لهذا السبب

الفنان عبدالمجيد عبدالله يحذف حسابه على تويتر لهذا السبب

المصدر: الرياض- إرم نيوز

حذف الفنان السعودي واسع الجماهيرية، عبدالمجيد عبدالله، حسابه في موقع تويتر بعد أن تلقى عدداً من الردود المسيئة من قبل مغردين دخل بسببها في سجال مع البعض منهم وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائياً.

وكتب الفنان المشهور بأغانيه الرومانسية، في رسالة وداع لمتابعيه وتوضيح لدوافع إغلاق حسابه ”مشواري الفني ٣٦ سنة وكل هذه الألفاظ اسمعها وأنا في الخمسينيات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب.

وكان نجم الغناء السعودي، قد دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئاً، ورد عليه بعبارة أثارت أيضاً انتقادات ضد الفنان ذاته.

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردوداً مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم.

وقوبلت خطوة الفنان بتعاطف واسع معه من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ودعوات له للعدول عن قراره.

ولمع نجم صاحب أغنية ”رهيب“ و ”الله ما أكبر غلاك“ في تسعينيات القرن الماضي، وخطف الأضواء في ظهوره آنذاك بسلسلة من الأغاني الرومانسية.

لكن الفنان الذي لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، انقطع على الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود بشكل محدود في الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاطه عبر حسابه في موقع تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ثلاثة ملايين متابع.

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