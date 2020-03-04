شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجمها بسبب علاقتها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام

هاجم الفنان المصري وائل عبدالعزيز شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب علاقتها مع فنان شاب يصغرها بعشرة أعوام وهو الفنان أحمد العوضي، حيث فضح أمرها في علاقتها مع عائلتها ومقاطعتها لهم.

وأوضح شقيق ياسمين عبدالعزيز أنه وقف بجابها في كثير من مشاكلها وايضًا أمر طلاقها إلا أنها بهذه العلاقة تتسبب في أن تكون سمعة العائلة على ألسنة الجمهور وهو ما لا يسمح به.

وجاء في منشور وائل عبدالعزيز الذي كتبه عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ قائلًا: ”بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وإنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وإنتي عارفة إن أنا إتاذيت فيها إزاي“.

وتابع ”عبدالعزيز“ قائلًا: ”وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورته في وشها ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي“.

واستطرد وائل عبدالعزيز، قائلًا: ”ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا (ووالدتك) إنك تكبري وتبقي نجمه في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك علي معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك“.

وأردف الفنان المصري الشاب قائلًا: ”لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا“.

وبيّن في منشوره الذي لاقى تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: ”ومع ذلك حياتك وإنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللي يخصني، إنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك إحنا دلوقتي وعايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين“.

على صعيد متصل، خصّ وائل عبدالعزيز الفنان أحمد العوضي بعدد من الرسائل دون أن يذكر اسمه، فقال: ”أما بالنسبه للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!! دي الأصول وده الاحترام“.

وأضاف قائلًا: ”وطبعًا لإنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتًا فا عمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!! أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لإن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد!!“.

يُذكر أن علاقة ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي أثارت جدلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي منذ يناير الماضي عندما حضر مناسبة عيد ميلادها وتسببت صورهما في حديث الجمهور عن علاقة ارتباط تجمعهما خاصًة بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.