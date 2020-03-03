الفنانة شيماء علي تفضح شذوذ خادمتيها بعد اكتشاف صور بأوضاع مخلة (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية شيماء علي، عن تلقيها صدمة بشأن الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنهما شاذتان جنسيًا.

وقالت شيماء في فيديو وثقته عبر حسابها الشخصي بـ“سناب شات“: ”لم أكن أعرف بهذا الأمر إلا عندما طلبت هاتف واحدة منهما، وفوجئت بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة“.

وأضافت: ”والله أخجل من الحديث في هذا الموضوع، اكتشفت أن الخادمتين تحبان بعضهما، أستغفر الله العظيم، تسافران سويًا وحياتهما سويًا“.

وأردفت: ”طلبت فحص هاتف واحدة منهما، حتى أتأكد من عدم وجود صور لي أو لأولادي، ولكن صدمت مما رأيته، أوضاع صادمة وخطأي أنني ما عرفت من البداية“.

يذكر أن الفنانة الكويتية شيماء علي، قد واجهت اتهامات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بأنها تترك طفليها ”نور“ و“يويو“ للخادمات، ما أثر على طريقة حديثهما.

ولكن شيماء دافعت عن نفسها أمام تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الخادمات اللاتي تتعامل معهن محل ثقة ومدربات على فنون تربية الأطفال، وأنهن لا يتحدثن مع أطفالها سوى بالإنجليزية، وهو ما يدل على أنهما غير متأثرين بالخادمات، كما يشاع.