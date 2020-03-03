الحكم بحبس حسام حبيب زوج شيرين عامًا بتهمة الشروع في القتل

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة في مصر، مساء أمس الإثنين، حكمًا قضائيًا بحبس الفنان المصري حسام حبيب، زوج مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب، لمدة عام، بتهمة الشروع في القتل.

وجاء هذا الحكم بناء على دعوى قضائية أقامها ضده المنتج ياسر خليل، اتهمه فيها بإشهار سلاح في وجهه محاولًا قتله.

وبدأت القصة عندما تقدم خليل ببلاغ ضد حسام حبيب، في ديسمبر الماضي، اتهمه فيه بالتوجه إلى منزله رفقة آخرين والاعتداء عليه والتسبب في إصابته بالإضافة إلى إشهار سلاح في وجهه.

وقضت المحكمة بناء على ما سبق، بحبس حسام حبيب، بينما اكتفت بتغريم ياسر خليل، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق، 660 دولارًا، بعدما تقدم المطرب المصري ببلاغ ضده أيضًا.

وتقدم حبيب باستئناف على حكم حبسه، وتم تحديد جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف في محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.