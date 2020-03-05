أول تصريح للمغربي ”سيمو بلبشير“ بعد شائعات كونه ”حمزة مون بيبي“‎

ظهر الإعلامي المغربي المقيم في الولايات المتحدة ”محمد بلبشير“ على قناة خاصة في يوتيوب، للإدلاء بتصريح لأول مرة حول الأخبار الرائجة بكونه المسير الرئيس لحساب ”حمزة مون بيبي“ المتخصص في الفضائح، بناء على شهادة مصممة الأزياء المرحلة من الإمارات ”عائشة عياش”.

الإعلامي الشهير بـ ”سيمو بلبشير“ قال في لقاء بث على يوتيوب: ”يوم ظهور حساب حمزة مون بيبي لم أكن أعرفه حتى، وللجميع الحق في قول ما يشاؤون لأن المغرب دولة ديمقراطية، وأنا لا أعرف ”عائشة عياش“ وليس لدي بها أي اتصال“.

وأضاف أن ”الشرطة المغربية معروفة دوليا بكفاءتها، وإذا توصلوا لشيء فسوف يعلنون عنه“.

وبخصوص وجود مذكرة ضبط وإحضار أصدرتها السلطات المغربية لاعتقال سيمو بلبشير عن طريق الإنتربول، كان جواب الإعلامي المثير للجدل: ”نلتقي إذا في الدار البيضاء ”.

وعلق ساخرا في نهاية الفيديو: ”الإنتربول، هل قتلت كندي؟“، وهو تعبير معروف في المغرب معناه ”هل ارتكبت جرما لا يغتفر“.

لكنه وعد المغاربة بأن تصريحاته ستظهر على الصحافة المغربية قريبا.

وكانت قناة ”شوف تيفي“ المغربية أول من نشر هذا الخبر، مؤكدة إصدار القضاء لمذكرة بحث دولية لإحضار سيمو بلبشير من الولايات المتحدة كما حدث مع مصممة الأزياء عائشة عياش.

كما أن الموقع الإلكتروني ”360“ أوقف البرنامج الذي كان يقدمه الصحفي ”نايضة في هوليود“، وكان عبارة عن حوارات مع نجوم دوليين ومواهب مغربية مقيمة في الولايات المتحدة.

وعرف المتابعون المغاربة سيمو بلبشير من خلال حواراته المهينة للمرأة ، ووصفه للمغنية المغربية ”سعيدة شرف“ بالبقرة ، وبتصريحاته المسيئة جدا لشخص وسمعة الإعلامية ”مريم سعيد“، الأمر الذي دفع الفنانين والصحفيين المغاربة إلى شن حملة ضده.