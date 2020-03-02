صالح الجسمي يهاجم أحمد خميس بسبب بكائه على زوجته مشاعل الشحي (فيديو)‎

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، نظيره ومواطنه أحمد خميس، زوج الفنانة مشاعل الشحي، بعد قيامه بنشر مقطع فيديو بكى فيه على فراق زوجته عنه لعدة أيام، بسبب سفرها لزيارة أهلها.
ونشر الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وعلق عليه قائلا: ”ردي على الشاب أحمد خميس لبكائه على فراق زوجته مشاعل الشحي ليوم واحد وأقول له اترك دموعك لأمهات الشهداء ومن فجع بعزيز“.
وأضاف: ”ليس هكذا التعبير عن فراق زوجة ليوم وعلى الملأ مع الدموع، أشغلتنا عن موضوع كورونا الله المستعان“.
وقال الجسمي في الفيديو: ”السلام عليكم، أمس شاهدت الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، لأحمد خميس الله يهديه وهو يبكي على فراق زوجته“.
وتابع: ”اتق الله يا أحمد ولا تجلب الكلام لمجتمعك وأولاد وطنك، ألم تر العسكريين الذين يبتعدون عن أسرهم خارج الدولة لعدة أشهر؟!“.
وواصل: ”ألم تر الدبلوماسيين الذين يعملون في بلاد ومناطق غريبة، ويتركون أولادهم وزوجاتهم بعيدين عنهم لكي يعيشوا في مكان أفضل؟!“.
وأردف: ”فكر في ما تقوله قبل أن تبث الفيديو، اذهب إلى دولة عسكرية وامكث هناك أسبوعين أو ثلاثة أو شهرا، حتى تعرف تلك القيمة التي أتحدث عنها“.
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ردي على الشاب #أحمد_خميس أحد مشاهير #السوشيال_ميديا لبكائه على فراق زوجته #مشاعل_الشحي ليوم واحد وأقول له اترك دموعك لأمهات الشهداء ومن فجع بعزيز، ليس هكذا التعبير عن فراق زوجة ليوم وعلى الملأ مع الدموع، أشغلتنا عن موضوع #كورونا ???? الله المستعان ، وفي الفيديو الثاني أتحدث عن نجاح مشاركتي في #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب والذي قمت خلاله بالتوقيع على روايتي #للحقيقة_دائمًا_ثمن في جناح #دار_ملهمون_للنشر_والتوزيع وأثني على جهود الراحل #السلطان_قابوس رحمه الله في إنشاء هذا الصرح المعماري الجميل أما الفيديو الثالث فأتحدى عن سفري لمسقط بالسيارة واطلب من الماس أن تتفهم أي إجراء تتخذه الحكومات في سبيل مواجهة #فيروس_كرونا والذي بث الذعر في العالم أجمع، وأرجو منكم متابعيني الأكارم عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض المعلق للمساءلة القانونية. #صالح_الجسمي #الامارات #عمان #البحرين #السعودية #الكويت #قطر #الخليج #صحة #سفر #مرض #اعلام #ثقافة #كتاب #تأليف
وكان أحمد خميس ظهر متأثرا في مقطع فيديو وكان يبكي بسبب فراق زوجته، وعلق قائلا: ”تزوجت من عروستي مشاعل، وبعد زواجنا اتمحى فراغ كبير من قلبي، اليوم اللي أكون بعيد عنها وما تكون جانبي بشعر بضيق، وعارف إنها موجودة ويوم ما أشوفها ما أعرف أحس إن شي ما يأكلني من الداخل“.
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شارك الإعلامي الإماراتي #أحمد_خميس، متابعيه على موقع التواصل "إنستقرام"، مقطع فيديو يعبّر فيه عن حزنه الشديد إزاء غياب زوجته #مشاعل_الشحي عنه لعدة أيام بسبب سفرها لزيارة أهلها، متسائلا عن سبب هذا الشعور "الغريب" الذي يمر فيه وكيف بإمكانه التوقف عن البكاء، الأمر الذي عرّضه لسخرية كبيرة من قبل نشطاء. @aka.a . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مشاهير #اخبار_مشاهير #الامارات #دبي #فن #الوسط_الفني #فيديو #فيديوهات #ترند #uae #abudhabi #dubai #dxb #video #trending
وتسبب هذا المقطع في سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بالمبالغة في إظهار المشاعر التي لا داعي لها على حد قولهم، مؤكدين أن نشر مثل هذه الفيديوهات ليس له هدف إلا الشهرة.