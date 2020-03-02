صالح الجسمي يهاجم أحمد خميس بسبب بكائه على زوجته مشاعل الشحي (فيديو)‎

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، نظيره ومواطنه أحمد خميس، زوج الفنانة مشاعل الشحي، بعد قيامه بنشر مقطع فيديو بكى فيه على فراق زوجته عنه لعدة أيام، بسبب سفرها لزيارة أهلها.

ونشر الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وعلق عليه قائلا: ”‏ردي على الشاب أحمد خميس لبكائه على فراق زوجته مشاعل الشحي ليوم واحد وأقول له اترك دموعك لأمهات الشهداء ومن فجع بعزيز“.

وأضاف: ”ليس هكذا التعبير عن فراق زوجة ليوم وعلى الملأ مع الدموع، أشغلتنا عن موضوع كورونا الله المستعان“.

وقال الجسمي في الفيديو: ”السلام عليكم، أمس شاهدت الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، لأحمد خميس الله يهديه وهو يبكي على فراق زوجته“.

وتابع: ”اتق الله يا أحمد ولا تجلب الكلام لمجتمعك وأولاد وطنك، ألم تر العسكريين الذين يبتعدون عن أسرهم خارج الدولة لعدة أشهر؟!“.

وواصل: ”ألم تر الدبلوماسيين الذين يعملون في بلاد ومناطق غريبة، ويتركون أولادهم وزوجاتهم بعيدين عنهم لكي يعيشوا في مكان أفضل؟!“.

وأردف: ”فكر في ما تقوله قبل أن تبث الفيديو، اذهب إلى دولة عسكرية وامكث هناك أسبوعين أو ثلاثة أو شهرا، حتى تعرف تلك القيمة التي أتحدث عنها“.

وكان أحمد خميس ظهر متأثرا في مقطع فيديو وكان يبكي بسبب فراق زوجته، وعلق قائلا: ”تزوجت من عروستي مشاعل، وبعد زواجنا اتمحى فراغ كبير من قلبي، اليوم اللي أكون بعيد عنها وما تكون جانبي بشعر بضيق، وعارف إنها موجودة ويوم ما أشوفها ما أعرف أحس إن شي ما يأكلني من الداخل“.

وتسبب هذا المقطع في سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بالمبالغة في إظهار المشاعر التي لا داعي لها على حد قولهم، مؤكدين أن نشر مثل هذه الفيديوهات ليس له هدف إلا الشهرة.