صالح الجسمي يهاجم أحمد خميس بسبب بكائه على زوجته مشاعل الشحي (فيديو)‎

View this post on Instagram

‏ردي على الشاب ⁧‫#أحمد_خميس‬⁩ أحد مشاهير ⁧‫#السوشيال_ميديا‬⁩ لبكائه على فراق زوجته ⁧‫#مشاعل_الشحي‬⁩ ليوم واحد وأقول له اترك دموعك لأمهات الشهداء ومن فجع بعزيز، ليس هكذا التعبير عن فراق زوجة ليوم وعلى الملأ مع الدموع، أشغلتنا عن موضوع ⁧‫#كورونا‬⁩ ???? الله المستعان ، وفي الفيديو الثاني أتحدث عن نجاح مشاركتي في #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب والذي قمت خلاله بالتوقيع على روايتي #للحقيقة_دائمًا_ثمن في جناح #دار_ملهمون_للنشر_والتوزيع وأثني على جهود الراحل #السلطان_قابوس رحمه الله في إنشاء هذا الصرح المعماري الجميل أما الفيديو الثالث فأتحدى عن سفري لمسقط بالسيارة واطلب من الماس أن تتفهم أي إجراء تتخذه الحكومات في سبيل مواجهة #فيروس_كرونا والذي بث الذعر في العالم أجمع، وأرجو منكم متابعيني الأكارم عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض المعلق للمساءلة القانونية. ⁧‫#صالح_الجسمي‬⁩ ⁧‫#الامارات‬⁩ #عمان #البحرين #السعودية #الكويت #قطر #الخليج #صحة #سفر #مرض #اعلام #ثقافة #كتاب #تأليف