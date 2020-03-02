عادل إمام يتحدث عن وضعه الصحي ويوجه رسالة لمروجي إشاعات وفاته (فيديو)

أعرب الفنان المصري عادل إمام، عن اندهاشه من انتشار شائعات وفاته بشكل مستمر عندما يمر بوعكة صحية، معلقًا على شائعة وفاته المستمرة قائلًا: ”انتوا عاونني أموت ليه؟“.

وأضاف عادل إمام في مداخلة هاتفية أخرى ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر قناة Mbc مصر، قائلًا إنه بخير وبصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي ويقوم بكل طقوسه اليومية مثل حل الكلمات المتقاطعة وقراءة الجرائد.

ووجّه الفنان عادل إمام رسالة للشعب المصري وجمهوره قائلًا: ”يا رب يبعد عنكم كل مكروه ويجعل قلوبكم سمحة ومحبة وسهلة وجميلة دايمًا“.

وكان قد تعرّض عادل إمام لأزمة صحية شديدة خلال اليومين الماضيين، جعلته يتغيّب عن حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

وكشف نجله رامي إمام، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ على هامش حضور الحفل، تفاصيل الحالة الصحية لوالده عادل إمام، قائلًا إنه يتعرض لأزمة صحية شديدة؛ بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل بناء على أوامر الأطباء وداعب جمهوره قائلا: ”عنده برد مش كورونا“.