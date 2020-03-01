تأجيل حفل إليسا في أربيل بسبب ”كورونا‎“

تأجل حفل الفنانة اللبنانية إليسا، الذي كان من المقرر إقامته في 20 مارس الجاري، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بمناسبة عيد النوروز، إلى إشعار آخر.

وأعلنت إدارة الحفل إرجاء إقامته بسبب تفشي فيروس كورونا حرصا منها على سلامة الجمهور، وأصدرت بيانا توضيحيا جاء فيه: ”تم تأجيل حفل الفنانة إليسا والذي كان من المقرر إقامته في العراق اربيل بتاريخ 2020/03/20 إلى تاريخ يتم الإعلان عنه لاحقا“.

وتابع البيان: ”نظرا للظرف الراهن في العراق، والتزاما بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة كردستان ووزارة الصحة، وإشعارات منظمة الصحة العالمية والمتضمنة إجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات، ومن ضمنها الاحتفالات والحفلات الفنية بسبب مرض كورونا“.