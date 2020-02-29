التحقيق مع كارول سماحة في فرنسا بسبب أغنيتها الجديدة‎ (فيديو)

خضعت المطربة اللبنانية كارول سماحة، وصنّاع فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”مش هعيش“، للتحقيق خلال تصوير كليب الأغنية في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تدخل الشرطة الفرنسية بسبب ظهور كارول سماحة من إحدى شرفات عمارة سكنية وكأنها تحاول الانتحار، الأمر الذي لفت أنظار المارة لها في الشوارع، فصعدت قوات الأمن الفرنسي إلى الطابق وقامت بالتحقيق في الأمر.

وبينت كارول التفاصيل عندما نشرت مقطع فيديو من الكليب، وذلك عبر حسابها على موقع ”تويتر“، فقالت إن المشهد الذي كان يتم تصويره له طابع درامي.

وأوضحت أن المشهد أثار الجدل بين المارة في شوارع باريس ظنا منهم أنها تحاول الانتحار، وهو ما أثار بلبلة كبيرة وخضعت بسببه للتحقيق.

وكتبت كارول سماحة قائلة: ”من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق“.

????من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق#مش_هعيش

Lyrics @AmirTeima

Music: @islam

Directed by @JadShwery

Produced by @anghami pic.twitter.com/oE2Nv55Mel — CAROLE SAMAHA???? (@CAROLE_SAMAHA) February 29, 2020

أغنية ”مش هعيش“ تؤديها كارول سماحة باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تسجيلها منذ أيام في أحد الاستديوهات بمصر.