مريم حسين تفاجئ الفنان محمد عبده على المسرح بهدية (فيديو وصور)‎

فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين فنان العرب محمد عبده، خلال حفله الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، عندما صعدت إلى المسرح وقدمت للفنان السعودي باقة ورد.

ونشرت مريم حسين مقطع فيديو قصيرا وثقت من خلاله هذه اللفتة التي أثارت انتباه الحضور، والتي جاءت ترحيبا بالفنان محمد عبده، وذلك عبر خاصية ”الاستوري“ على حسابها في موقع ”إنستغرام“.

ولاقت اللفتة قبولا لدى محمد عبده، حيث دار بينهما حوار قصير، وتبادلا السلام، وسط تصفيق كبير من جانب الحضور الذين عبّروا عن إعجابهم بما فعلته مريم حسين.

وقدم محمد عبده خلال الحفل باقة من أفضل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور وسط تصفيق حار، كما رددوا معه العديد من أغانيه.

وهذا الظهور يأتي بعد إفراج السلطات الأمنية بدبي عن مريم حسين على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي، والمعروفة إعلاميا بقضية ”هتك عرض“.