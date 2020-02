مريم حسين تفاجئ الفنان محمد عبده على المسرح بهدية (فيديو وصور)‎

View this post on Instagram

فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين فنان العرب محمد عبده، خلال حفله الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، عندما صعدت إلى المسرح وقدمت للفنان السعودي باقة ورد. وقدم محمد عبده خلال الحفل باقة من أفضل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور وسط تصفيق حار، كما رددوا معه العديد من أغانيه.