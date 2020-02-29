”الغارديان“: أم كلثوم نجمة خالدة قهرت الزمن

نشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، تقريرا مطولا عن أم كلثوم، واصفة إياها بأنها نجمة خالدة استطاعت أن تقهر الزمن، ونالت إعجاب معظم الفنانين الغربيين، وأنها لا تزال المطربة الأولى في الشوارع العربية بعد نحو 45 عاما على وفاتها.

وقالت الصحيفة في تقريرها أمس الجمعة، إن أم كلثوم حصلت على ألقاب كثيرة لا تزال متداولة حتى الآن بما فيها ”كوكب الشرق“ و ”أم العرب“ و“هرم مصر الرابع“، منوهة بأن أغانيها لا تزال تسمع في جميع المقاهي والمطاعم ومحلات البقالة في شوارع مصر ودول عربية أخرى، والتي غنتها خلال حفلات شهرية كانت تقام مساء الخميس، دون مايكروفون وآلات سمعية حديثة لفترة تصل إلى نحو ساعة ونصف الساعة.

صوت لا يضاهى

وأشارت إلى أن أم كلثوم غنت أكثر من 300 أغنية خلال حياتها الفنية التي زادت على 60 عاما، وأن كثيرا من أغانيها أثرت على عدد كبير من الفنانين والمطربين العالميين، لافتة إلى أن المغني الأمريكي بوب دايلان قال عنها يوما ”إنها عظيمة حقا“، فيما أدت المطربة الكولومبية شاكيرا رقصات عديدة على وقع أغنيات أم كلثوم، ووصفتها مغنية الأوبرا الأمريكية الراحلة ماريا كالاس بأنها ”ذات الصوت الذي لا يضاهى.“

واعتبرت الصحيفة أنه لا يوجد مغنٍ في العالم الغربي يمكن أن يقارن بأم كلثوم من حيث قوة الصوت وطول الأغنية وعشق الناس لأغانيها، لكنها أوضحت بأنه رغم ذلك فإن كثيرا من الناس في بريطانيا ودول غربية أخرى لا يعرفون أم كلثوم، لافتة إلى اعتزام المنتجة المسرحية السعودية منى خاشفجي تنظيم مهرجان موسيقي عن أم كلثوم في لندن الإثنين المقبل، بهدف تعريف المستمع الإنجليزي بالثقافة والموسيقى العربية.

وتطرقت الصحيفة إلى حياة أم كلثوم بقولها: إنها ولدت في قرية صغيرة بدلتا مصر العام 1904، وإن والدها كان يؤدي تواشيح دينية، وإنه شجعها على الغناء وهي طفلة بعد أن لاحظ جمال وقوة صوتها لافتة إلى أن صوتها جذب اهتمام كبار الموسيقيين العرب في القاهرة.

ماذا قال المغني الإنجليزي بلانت؟

وذكرت الصحيفة أن المغني البريطاني روبرت بلانت قال عنها ”لقد أربكني صوتها عندما سمعتها تغني في مراكش العام 1970.. كان صوتا قويا ضخما غير كل مفاهيمي عن الصوتيات.“

وأضافت الصحيفة ”كانت أم كلثوم تغني دون مايكروفون أحيانا، وكانت ترتجل كثيرا خلال أدائها الأغنية، فيما كانت تتفاعل بقوة مع جمهورها مثل الواعظ الذي يتأثر برعيته.“

وأشارت إلى أن الأديب المصري الشهير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل قال عنها ”كانت تعيد كل جملة في الأغنية وكان الجمهور يطالب بمزيد من الإعادة، لكنها كانت تغير من الكلمات من أجل إثارة الجمهور وهو ما لم يفعله أي مطرب آخر.“

مع عبد الناصر

وتحدثت الصحيفة عن قيام الإذاعة المصرية بوقف بث أغاني أم كلثوم بعد ثورة العام 1952 التي قادها جمال عبد الناصر، الذي أصبح رئيسا لمصر بعد ذلك، مشيرة إلى أن عبدالناصر غضب يومها لمثل هذا القرار، وقال ”هل هم مجانين.. هل يريدون أن تثور مصر ضدنا.“

ولفتت إلى أن أم كلثوم أدت كثيرا من الأغاني الوطنية لصالح مصر وعبدالناصر، وأنها تبرعت بملايين الدولارات للثورة المصرية، مشيرة إلى الحفلة الشهيرة لأم كلثوم في باريس العام 1967 وأنها تلقت أجرا بلغ ضعفي الأجر الذي تلقاه كالاس في المسرح نفسه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أم كلثوم قالت يومها بعد الحفلة ”لا يستطيع أحد أن يصف شعوري بالفخر عندما ذهبت وغنيت وسط أوروبا باسم مصر.“

جنازة كوكب الشرق

وقالت الصحيفة: إن أم كلثوم توفيت العام 1975 بعد إصابتها بفشل كلوي، وإن أكثر من 4 ملايين شخص شارك في جنازتها عبر شوارع مصر، مضيفة ”خلال الجنازة كان هناك تدافع من قبل الناس للمشاركة في حمل التابوت.“

ووفقا للصحيفة، فإن الكاتبة الأمريكية فيرجينيا دانييلسون قالت في كتابها عن أم كلثوم“لم يكن صوتها زائفا أو مصطنعا.. لم تكن مجرد مطربة بل ظاهرة اجتماعية لا تزال مشتعلة حتى الآن..علينا ألّا ننظر فقط إلى الحياة التي أنتجت هذه الأسطورة، بل إلى الأسطورة في قلب حياة أم كلثوم.“