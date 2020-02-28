مخرج ”باب الحارة“ يكشف عن ”مفاجآت“ بالجزء القادم وحقيقة مشاركة دريد لحام (فيديو)

قال مخرج السلسلة الشامية الشهيرة ”باب الحارة”، محمد زهير رجب، إن الجزء الحادي عشر سيتضمن ”مفاجآت عديدة“، أهمها عودة بعض النجوم السابقين، الذين تواجدوا في الأجزاء التسعة الأولى، أبرزهم زهير رمضان المعروف بشخصية ”أبو جودت“، وسحر فوزي بشخصيتها ”أم بشير“.

وأشار رجب في لقاء مع ”إرم نيوز“، إلى أن الجزء المرتقب يحمل تغيرات على صعيد المضمون، وحضور المرأة في مختلف الميادين الاجتماعية والوطنية والعلمية، يدعم ذلك ”نص قوي وأحداث مشوقة“.

وحول حضور الفنان دريد لحام لمؤتمر صحفي عقدته الشركة المنتجة للعمل، لم يحسم المخرج بشكل واضح الجدل حول إمكانية مشاركة الفنان القدير في الجزء القادم، لكنه تمنى مشاركته في الأجزاء الباقية.

وكشف رجب عن دخول أسماء جديدة للعمل لم تكن موجودة في أي جزء سابق، وعلى رأسهم الفنان رضوان عقيلي.

كما رد المخرج على انتقادات طالت العمل، التي وصفها بـ“حملة تشهير كبيرة“، والحديث عن رفض بعض الفنانين المشاركة في العمل.

وتحدث في هذا الصدد عن الهجوم الذي طال العمل قبل عرض الجزء العاشر، لكنه قال إن ”الشارع العربي – الذي تابع الجزء السابق بشكل واسع- أذكى من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي“.