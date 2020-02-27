عبدالله بوشهري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

كشف الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، اليوم الخميس، حقيقة الشائعة التي لاحقته مؤخرا حول إصابته بفيروس كورونا.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ“إنستغرام“، قال الشهري إنه منذ وصوله الكويت لم يحب الخروج على ”السوشيال ميديا“ لكن كل يوم كانت تخرج شائعة جديدة ما اضطره للخروج وحسم الأمر.

وقال بوشهري إن الشائعة الأولى هي أنه حين وصل إلى مطار الكويت ذهب إلى منزله مباشرة، والثانية أنه حين حضر إلى الفندق الخاص بالفحوصات ذهب لمنزله ونام فيه، والثالثة التي اضطرته للخروج هي إصابته بفيروس كورونا.

وأكد بوشهري أنه خضع لكل الفحوصات وتبين أنه لم يصب بأي أعراض للمرض، معبرا عن اندهاشه بأن أغلب الحسابات التي تبث الشائعات هي حسابات رسمية، خاتما رسالته بجملة ”حسبي الله ونعم الوكيل“.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بوشهري قد تعرض لجملة شائعات بشأن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من إيران إلى الكويت خلال الأيام الماضية.

وما زاد التكهنات هي احتجاز الفنان في الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها كإجراء احترازي.

وشوهد بوشهري، في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوبي البلاد، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس ”كورونا“، ووقع عليه الكشف الطبي بعدها صدر قرار بخروجه بعدما تبين خلوه من الأعراض.

وعبدالله بوشهري بدأ حياته الفنية في عام 2004 حيث شارك في دور صغير في مسلسل دنيا القوي، وبعدها شارك بمسرحية للأطفال بعنوان الأكاديمية، كما شارك في ”فيديو كليب“ مع الفنان جاسم النبهان، بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة، وهو شقيق الممثل محمود بوشهري.