عبدالله بوشهري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

خرج الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، ليواجه الشائعات التي لاحقته، وأبرزها إصابته بفيروس كورونا منذ وصوله إلى الكويت عائدا من ايران. وظهر بوشهري في مقطع فيديو يقول إنه لم يحب الخروج على "السوشيال ميديا" لكن كل يوم كانت تخرج شائعة جديدة ما اضطره للخروج وحسم الأمر. وأكد بوشهري أنه خضع لكل الفحوصات وتبين أنه لم يصب بأي أعراض للمرض، مندهشا بأنه أغلب الحسابات التي تبث الشائعات هي حسابات رسمية، خاتما رسالته بجملة "حسبي الله ونعم الوكيل".