انتحار الممثلة والكاتبة الأمريكية كاميلا ماريا بعمر 28 عاما

انتحرت كاميلا ماريا كونسبسيون، (28 عاما) الممثلة والناشطة والمتحولة جنسيًا وكاتبة السيناريو في مسلسلي ”جنت فيد“ و“داي بريك“، أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد موقع ”فاريتي“.

وقال بيان صادر عن فريق مسلسل ”جنت فيد“: ”نشعر بالحزن لفقدان كاميلا كونسبسيون التي عرفناها كمساهمة بكتابة السيناريو، ولكن سرعان ما اخترقت قلوبنا كأخت وكاتبة وصديقة“.

وعملت كونسبسيون، وهي من كاليفورنيا وخريجة جامعة ييل، في فريق كتابة سيناريو ”جنت فيد“، المسلسل التلفزيوني الثنائي اللغة (باللغتين الإسبانية والإنجليزية) الذي تم إطلاقه مؤخرًا ليحكي حياة عائلة مكسيكية أمريكية وكفاحها من أجل المضي قدما في الأحياء اللاتينية في لوس أنجلوس.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت كونسبسيون مدافعة عن تمثيل ووجود المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وجماعات اللاتينيين في الوسائل الإعلامية.

وتحدثت الكاتبة عن حقوق المتحولين جنسيًا في قمة الولايات المتحدة للمرأة مع الفنان ميكا بازانت والشاعرة أودري كو والمعلقة السياسية سالي كون، كما تحدثت عن حقوق المتحولين جنسيًا في قمة الولايات المتحدة للمرأة.

من ناحيتها، أصدرت ”نتفليكس“، الشركة التي تعمل فيها كونسبسيون، بيانًا جاء فيه ”نشعر بحزن عميق للوفاة المأساوية لكاميلا كونسبسيون، قدمت مساهمات جريئة وحاسمة في صناعتنا، كان آخرها كتاباتها المذهلة في جنت فيد“.

وأضافت منصة البث الرقمي الشهيرة: ”إرثها سيبقى حيًا، نتضامن مع عائلتها وأصدقائها في هذا الوقت العصيب لفقدانها“.