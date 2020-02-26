المغنية البريطانية دافي تكشف عن تعرضها للاغتصاب والأسر

فجرت المغنية والممثلة البريطانية دافي قنبلة، فبعد مرور ما يصل إلى 10 سنوات على اختفائها عن الساحة الفنية، عادت لتكشف تعرضها للاغتصاب والأسر.

ففي مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لمحبيها، علقت ”دافي“ (35 عاما) لأول مرة على اختفائها عبر ”إنستغرام“ أمس الثلاثاء، في منشور تحدثت فيه بكل صراحة وكشفت عن تخديرها وتعرضها للاغتصاب إضافة إلى الأسر لعدة أيام.

ووفقا لصحيفة ”ذي إندبندنت“ البريطانية، علقت دافي لأول مرة على اختفائها، وبدأت منشورها الصادم بـ ”يمكنكم تخيل عدد المرات التي فكرت فيها بشأن كتابة هذا الكلام وطريقة كتابتي إياه وكيف سأشعر بعد ذلك، فأنا لست متأكدة لماذا أشعر أن الآن هو الوقت المناسب لأن أتحدث عن الأمر، لا أعلم كيف أفسر ذلك“.

وتابعت يداف ”يتساءل الكثيرون منكم عن ما حدث لي وسبب ومكان اختفائي، فقد تمكن أحد المراسلين من التواصل معي وأخبرته بشأن كل ما حدث خلال الصيف الماضي، لقد كان لطيفا وكان شعورا مذهلا أنني استطعت أخيرا التحدث عن ما مررت به“.

وقبل أن تكشف دافي تفاصيل اختفائها، طلبت من محبيها أن يثقوا بها وطمأنتهم أنها بخير الآن، ثم تابعت ”الحقيقة هي أنني تعرضت للاغتصاب وتم تخديري وأسري لعدة أيام، لقد نجوت بالطبع مما مررت به واستغرق تعافيّ بعض الوقت، فعلى مدار العقد الماضي، وخلال آلاف الأيام، لطالما كافحت لكي أشعر بذلك النور في قلبي مرة أخرى، والآن يمكنني الشعور بذلك النور يسطع“.

كما علقت دافي عن ابتعادها عن الغناء طوال هذه الفترة ”لم أرغب أن يظهر حزني للناس وتساءلت كيف يمكنني الغناء بقلب محطم فلم أستطع مواصلة الغناء، حتى بدأت اتعافى“.

وختاما لمنشورها المؤثر، كشفت دافي لمحبيها عن ظهورها في لقاء صحفي خلال الأسبوع المقبل وسترد فيه على تساؤلاتهم، ثم قالت ”أقدر لطفكم ومحبتكم على مدار السنين، لقد كنتم بمثابة أصدقاء لي وأريد أن أشكركم لأجل ذلك، ومن فضلكم احترموا مشاركتي ذلك معكم، فذلك أمر خاص بي ولا أريد اقحام عائلتي. لذا، من فضلكم ساعدوني لاجتياز الأمر وتحويله لتجربة إيجابية“.

وإضافة إلى محنتها المروعة التي كشفت عنها، فقد سبق وكشفت دافي خلال لقاء قبل سنوات أنها تعاني ضغطا شديدا بسبب الشهرة وتسليط الأضواء وإنها كانت على وشك الانهيار عصبيا في إحدى المراحل.

يذكر أن دافي اسمها الحقيقي هو ايمي آن دافي، وسطع نجمها في عام 2008 بأغنية ”ميرسي“، قبل إصدارها البوم ”روك فيري“ في العام ذاته، وإطلاق ألبوم آخر يدعى ”إندليسلي“ في عام 2010، كما سبق وحصلت على جائزة غرامي لأفضل أغنية بوب عن ”روك فيري“، وحازت أيضا على 3 جوائز ”بريت“.