بسبب كورونا.. الفنان الكويتي عبدالله بوشهري يدخل الحجر الصحي

عاد الفنان الكويتي عبدالله بوشهري إلى بلاده الكويت قادمًا من إيران، حيث استقر في الحجر الصحي الذي دشنته الكويت في أحد الفنادق في منطقة الفحيحيل جنوب البلاد لبدء أيام العزل والتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس ”كورونا“.

ووفقًا لحساب ”المجلس“ المعني بأخبار الكويت الذي نشر أول صورة للفنان الكويتي عبر موقع ”تويتر“، وكان مرتديًا ”كمامة“ ويتحدث في هاتفه النقال.

وكتب الحساب تعليقًا على الصورة جاء فيه: ”الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران“.

الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران. pic.twitter.com/GoBzDTw6AS — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا ضمن العائدين من إيران، أحدهم كويتي والآخر سعودي وشاب من فئة ”البدون“، ومنذ الساعات الأولى لإعلان الإصابات الثلاث شددت الكويت إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة من خلال فحص كل من خالط المصابين.

على صعيد متصل، نشر الحساب ذاته مقطع فيديو لمواطنين كويتيين من داخل الحجر الصحي في فندق الكويت وهم يحتفلون بالعيد الوطني.

فيديو / كويتيون من داخل الحجر الصحي في فندق الكوت يحتلفون بالعيد الوطني. #كورونا_الكويت pic.twitter.com/F8Vf2IG88R — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

يُذكر أن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت الخميس الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية إلى إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.