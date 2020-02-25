وفاة الإعلامية الكويتية ليالي أسد بجرعة مخدرات يدحض شائعة ريم النجم

أكد الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني، اليوم الثلاثاء، أن نبأ وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة، صحيح وليس شائعة، ولكنه لا يخص الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم، بل إعلامية أخرى.

وهاجم مروجي الشائعات من الصحفيين قائلا: ”خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم ”نجم “ بسم الله عليها، والصحفيين بوربع الي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا“.

وأكد الحمراني أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة إعلامية بعد اختفائها عدة أيام، إذ تبين بعد رفع الجثة للطب الشرعي بأنها توفّت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

ووفق ما ذكره، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي، ومشتبه في أنه كان يجلب لها المخدرات، وتم احتجازه على ذمة التحقيق.

خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم "نجم " بسم الله عليها، والصحفيين بوربع الي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا#السعودية #الإمارات #الكويت https://t.co/e2pYO43QVq pic.twitter.com/qPF21UXUlf — أبو طلال الحمراني – سوالف طريق (@al7mrany) February 25, 2020

وأضاف أن الشاب المتهم هو من أقربائها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة، نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي قام بالاتصال بأقربائها، وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب منهم الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.

الصدمة بقصة وفاة الإعلامية!! أن الحقير الذي كان يشاركها التعاطي شاب من أقاربها قام بتركها بعد أن سقطت ميته في الشقة نتيجة (أوفردوز) زيادة الجرعة، واغلق الباب عليها، وفي اليوم التالي……

(2) — أبو طلال الحمراني – سوالف طريق (@al7mrany) February 23, 2020

لكن صديقة للمتهمة افتقدتها، فذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب بضع مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنه ليس مقفلا، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية متوفاة.

ورجح ناشطون أن تكون الإعلامية المعنية هي ليالي عباس أسد، وذلك بعد ورود اسمها ضمن وفيات الكويت في الصحف المحلية، والتي توفّت عن عمر 36 عاما.

وكانت صحيفة ”الجريدة“ المحلية، نشرت قبل نحو 10 أيام خبرا عن وفاة ليالي عباس أسد.