كيف ردت الإعلامية السعودية ريم النجم على شائعة وفاتها‎؟ (فيديو)

نفت الإعلامية السعودية، المقيمة في الكويت، ريم النجم (34 عاما)، الشائعات التي راجت عن وفاتها، مؤكدة أنها ”بخير وبأفضل صحة“، مستنكرة الشائعة التي طالتها.

وتأثرت ريم في أثناء حديثها، وتابعت وهي تبكي أنه ”دائما ما تخرج شائعات مسيئة عنها، كونها لا ترد عليها، ولا تحب افتعال المشكلات“.

وأوضحت في الفيديو الذي نشرته: ”مساء الخير شلونكم شو أخباركم، بعد عمري انا بخير وبصحة وعافية، الإشاعة اللي طلعت علي، (..) اسم الله علي ياربي الله يعطيني الصحة وطولة العمر والعافية، أشوف خبر وفاتي وأنا عايشة، بشقة وجرعة زايدة، ليش شتبون مني، أنا شو مسويتلكم؟، مرات ارقص، ومرة ميتة بشقتها، صدق ولا مرة طلعت وتكلم وبكيت، قلتلكم ما اطلع السلبية اللي فيني، بس علشان أنا مسالمة وما ارد وما العلع ولسانه هيش هيك طولها، عندي اهل وعندي ناس تهمني، بس تقولون خبر وتلزقونه فيني وتحطونه“.

يذكر أن ريم النجم تعمل مقدمة برامج في قناة ”الراي“ الكويتية، وهي متزوجة ولديها ابنتان.