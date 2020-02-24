حاول اقتحام شقة طليقته ليلا.. سجن فنان تونسي 4 أشهر

أصدرت محكمة محافظة سوسة التونسية، اليوم الإثنين، حُكما بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ العاجل، ضد الفنان الشعبي التونسي، سمير الوصيف.

وأكدت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن القرار القضائي، جاء على خلفية قضية رفعتها طليقة سمير الوصيف مؤخرا.

وتتمثل تفاصيل القضية في محاولة اقتحام الفنان التونسي منزل طليقته ليلا، وهو في حالة سكر.

ووجهت تهم متعددة للوصيف، منها: ”دخول محل الغير دون إرادة صاحبه، السكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش“، إضافة إلى ”الاعتداء المعنوي“ على طليقته.

يذكر أن عناصر الأمن بمدينة سوسة الساحلية، قاموا الأسبوع الماضي بإيقاف الوصيف، وأصدرت النيابة العامة بطاقة إيداع بالسجن ضده.