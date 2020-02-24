محامية قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تطورا جديدا بشأن جثته‎

كشفت المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني لعائلة قتيل منزل نانسي عجرم، اليوم الإثنين، أن قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، في قصر العدل في بعبدا – جبل لبنان – وافق على تسليم الجثة بناء على الطلب المقدم منها، بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية.

وكانت بيطار تقدمت بطلب لتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بمرافقة طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.

وكتبت رحاب بيطار تغريدة جديدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، قالت فيها: ”تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق #محمد_الموسى“.

تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته الى دائرة قاضي التحقيق.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) February 24, 2020

وكانت رحاب بيطار، قد أكدت في تدوينة لها نشرتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أن القاضي نقولا منصور وافق على تعيين لجنة لفحص الجثة وإيفاده بما يتم التوصل إليه، وكتبت قائلة: ”لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على تعيينها هذا، وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة #محمد_الموسى“.