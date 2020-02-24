بعد التشكيك.. فوز العتيبي تقدم الدليل على هويتها الحقيقية (فيديو)

استعرضت الناشطة السعودية فوز العتيبي بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها للرد على كل من يشكك في جنسيتها وحقيقة أصولها السعودية.

وشاركت الناشطة السعودية متابعيها بمقطع فيديو أظهرت فيه بطاقة الهوية الخاصة بها مع تعليق صوتي قالت فيه: ”والله أنتم ناس فاضية، شادين حيلكم عليّ وتقولون مفبركة، وأنتم تدرون أني أقدر أطلع بطاقتي وأضعها في عينكم.. تصالحوا مع الأمر“.

وتابعت فوز العتيبي: ”أنا ألاحظ شيئ وهو أن النكران لا يصير إلا مع البنات ويقال لست بناتنا ولكن الأولاد والله لو سافك دم أو إرهابي أو أشد المجرمين، ولكن سبحان الله البنات يقولون ما نعرفهم.. أنتم بكم عنصرية لا تشعرون بها ضد المرأة وتعتبرون أن أي تصرف منها بشع وعار وفضيحة أكثر من المجرمين والقتلة… عموماً انا مصدر فخر“.

وكانت الناشطة السعودية قد وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى المشككين في هويتها الحقيقية، وهددت باللجوء إلى القضاء.

وجاء رد العيتبي بعد أن شكك بعض النشطاء في جنسيتها خاصة أن كثيرا من معتقداتها وأفكارها تعد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها ”منزل باسمها“، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيها.

وعادت فوز مؤخرا لإثارة ضجة مجددا بعد نشرها صورة ”خادشة للحياء“ مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة عرضتها لهجوم عنيف من متابعيها، وأظهرت الصورة والفيديو ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.