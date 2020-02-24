ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. من هو زوجها معاذ العمري؟

أكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لـ ”إرم نيوز“، خبر عقد قرانها يوم الجمعة القادم، على مواطنها الإعلامي معاذ العمري.

وبينت كرزون بأنها سعت حتى لا يخرج نبأ عقد قرانهما للإعلام والصحافة، ولكن محبة الناس هي من نشرت الخبر بهذه السرعة.

وفيما يتعلق بعملها الفني، قالت كرزون بأن ارتباطها لن يعرقل حياتها الفنية، مؤكدة أن الاستقرار العاطفي إنما هو دافع لمزيد من العمل والإنجاز.

والإعلامي معاذ العمري وجه إعلامي بارز في الأردن، عرف بتقديمه لعدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولديه نشاط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ العمري مصورا منذ 1997، وقبل أن ينتقل إلى مجال الإنتاج التلفزيوني عمل لفترة طويلة موظفا في جهاز الأمن العام، وهي التجربة التي يقول عنها إنها علمته الكثير.

ورغم شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي، عرف العمري في الشارع الأردني ناشطا في الحراك الشبابي، ومؤيدا للاحتجاجات المناهضة للحكومة.