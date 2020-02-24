اتهام عصابة ”حمزة مون بيبي“ بالوقوف وراء انتحار قاض مغربي‎

توصلت أبحاث قضائية سرية أن عصابة ”حمزة مون بيبي“ كانت وراء انتحار قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش سنة 2015.

وذكر موقع ”الأول“ المغربي استنادا إلى مصادره الخاصة أن : ”الجديد في الملف حسب المعطيات المتوصل بها هو أن رئاسة النيابة العامة انهت الأبحاث و التقارير حول هوية الأشخاص المشتبه فيهم لضلوعهم وراء انتحار القاضي مربوح .“

وأضاف أنه ”من المرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالاستماع إلى مجموعة من الأشخاص والمسؤولين ومن ضمنهم محامون ونقيب“.

و السبب:“ تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي أنجزت على هاتف الهالك ،المسمى قيد حياته ”مربوح“ كان يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش ،وكانت تروج لديه ملفات لخليجي من جنسية سودانية لها علاقة بالملف“.

وأضاف:“ وينتظر أن تعرف التحقيقات المرتقبة تورط مجموعة من الأشخاص ينتمون لأسرة العدالة بمختلف انتمائهم ،الذين كونوا ثروة مهمة من خلال مساطر مشبوهة ”.

و سبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن صرح في عدة مناسبات أن ”عصابة حمزة مون بيبي“ متورطة في انتحار القاضي.

الأمر الذي أكده ”محمد المديمي“ رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان،بعدما“ تلقى اتصالات هاتفية من جهات نافذة ،حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الأشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي“ ،حسب تصريحاته للصحافة المحلية.

ويتوقع أن يشكل هذا المستجد في قضية حساب ”حمزة مون بيبي“ ، هزة قوية قد تطال المحيط القضائي بمراكش.