محمد رمضان: أنا الفنان العربي الأعلى أجرا.. وهذا رأيي بالزعيم (فيديو)

أعرب الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بالنجاحات التي حققها على مدار مشواره الفني، مؤكدًا أنه أصبح الفنان الأعلى أجرا في كل مكان يتم التحدث فيه باللغة العربية قاصدًا الوطن العربي ككل.

وقال محمد رمضان في أول ظهور له على التلفزيون السعودي ببرنامج ”كاربول كاريوكي“ الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC إنه يقيس حسبة الأعلى أجرًا هذه بحسب سعر مسلسله، مفسرًا سبب هذا أيضًا بحسب جماهيريته والقناة التي تشتري المسلسل والإعلانات التي يتم عرضها.

وأشار الفنان محمد رمضان إلى أنه ليس ”مطربًا“، وما يقدمه في مجال الأغاني يعتبر ”غناء“ أو ”أداء“ مبينًا أن كلمة طرب ومطرب كبيرة ولها قيمتها لأن الطرب له ناسه وفق تعبيره.

وأكد محمد رمضان أنه لو طلب منه عادل إمام المشاركة في مشهد واحد بمسلسل عادل إمام في رمضان 2020، فلن يفكر لأنه شرف له، مردفًا: ”الأستاذ عارف غلاوته عندي وده شرف عظيم لي لأنه المدرسة التي تعلمنا منها“.

وتمنى محمد رمضان العمل مع الفنانة يسرا، موضحًا أنها لها الفضل عليه في الظهور سينمائيًا من خلال فيلم ”احكي يا شهر زاد“، لافتًا إلى أنها رشحته للدور.

وكشف محمد رمضان سر حبه للسيارات، قائلًا إنه يحب السيارات منذ صغره وأن كل السيارات التي يملكها الآن كان يعلق صورها على الحائط في الصغر، مؤكدًا أنها هواية وليست هدفا كان يسعى إليه.

وأكد محمد رمضان أن علاقته بالمؤلف الغنائي المصري أمير طعيمة ينطبق عليها مقولة ”ما محبة إلا بعد عداوة“، موضحًا أنه كتب عنه منشورا على ”فيسبوك“ شتمه فيه ثم صالحه واعتذر له قائلًا: ”متزعلش مني إني كتبت عنك كده“.

وكشف محمد رمضان، عن مواصلته تصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”البرنس“ حيث يجسد شخصية رضوان البرنس، مؤكدًا أنه يتمني أن يفوق نجاح مسلسله ”الأسطورة“ الذي قاده إخراجيًا محمد سامي.

يُذكر أن مسلسل ”البرنس“ يشارك في بطولته محمد رمضان ومعه الفنانة نور اللبنانية وروجينا وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج محمد سامي.