محمد رمضان: أنا الفنان العربي الأعلى أجرا.. وهذا رأيي بالزعيم (فيديو)

أعرب الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بالنجاحات التي حققها على مدار مشواره الفني، مؤكدًا أنه أصبح الفنان الأعلى أجرا في كل مكان يتم التحدث فيه باللغة العربية قاصدًا الوطن العربي ككل.
#محمد_رمضان: أنا أعلى أجرًا في كل مكان يتكلمون فيه العربية. #محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/dDFKqOiuDN
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وقال محمد رمضان في أول ظهور له على التلفزيون السعودي ببرنامج ”كاربول كاريوكي“ الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC إنه يقيس حسبة الأعلى أجرًا هذه بحسب سعر مسلسله، مفسرًا سبب هذا أيضًا بحسب جماهيريته والقناة التي تشتري المسلسل والإعلانات التي يتم عرضها.
#محمد_رمضان: السعر للفنان يعتمد على الجماهيرية وسعر المسلسل. #محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/EVT0W0HOcz
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وأشار الفنان محمد رمضان إلى أنه ليس ”مطربًا“، وما يقدمه في مجال الأغاني يعتبر ”غناء“ أو ”أداء“ مبينًا أن كلمة طرب ومطرب كبيرة ولها قيمتها لأن الطرب له ناسه وفق تعبيره.
#محمد_رمضان: أنا لست "مطرب"، ممكن نقول أداء.. الطرب له ناسه.#محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/hn21wuOpzj
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وأكد محمد رمضان أنه لو طلب منه عادل إمام المشاركة في مشهد واحد بمسلسل عادل إمام في رمضان 2020، فلن يفكر لأنه شرف له، مردفًا: ”الأستاذ عارف غلاوته عندي وده شرف عظيم لي لأنه المدرسة التي تعلمنا منها“.
لو طلب "الزعيم" عادل إمام لـ #محمد_رمضان بإطلالة خاصة في مسلسله، يوافق؟.
#محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/vrF8S6TeN0
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وتمنى محمد رمضان العمل مع الفنانة يسرا، موضحًا أنها لها الفضل عليه في الظهور سينمائيًا من خلال فيلم ”احكي يا شهر زاد“، لافتًا إلى أنها رشحته للدور.
من بين الفنانات "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين" من يختار #محمد_رمضان بالعمل معها؟.
#محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/KkdZ03MP3n
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وكشف محمد رمضان سر حبه للسيارات، قائلًا إنه يحب السيارات منذ صغره وأن كل السيارات التي يملكها الآن كان يعلق صورها على الحائط في الصغر، مؤكدًا أنها هواية وليست هدفا كان يسعى إليه.
#محمد_رمضان والسر في حب السيارات. #محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/BdQOGOYy3o
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وأكد محمد رمضان أن علاقته بالمؤلف الغنائي المصري أمير طعيمة ينطبق عليها مقولة ”ما محبة إلا بعد عداوة“، موضحًا أنه كتب عنه منشورا على ”فيسبوك“ شتمه فيه ثم صالحه واعتذر له قائلًا: ”متزعلش مني إني كتبت عنك كده“.
#رمضان_رمضان يُجيب على "من هو الشخص "حبه" بعد ماكرهه".#محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/j9h9Y5Cs5g
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
وكشف محمد رمضان، عن مواصلته تصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”البرنس“ حيث يجسد شخصية رضوان البرنس، مؤكدًا أنه يتمني أن يفوق نجاح مسلسله ”الأسطورة“ الذي قاده إخراجيًا محمد سامي.
#محمد_رمضان يتحدث حصريًا عن مسلسل #البرنس القادم في رمضان. #محمد_رمضان_على_SBC .#كاربول_كاريوكي@HishamStar@Mohamed_Ramadan@cpk_saudia pic.twitter.com/f091PeVouj
— SBC channel (@SBC_Channel) February 23, 2020
يُذكر أن مسلسل ”البرنس“ يشارك في بطولته محمد رمضان ومعه الفنانة نور اللبنانية وروجينا وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج محمد سامي.