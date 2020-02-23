مصر.. انتقادات برلمانية للحكومة بعد ظهور محمد رمضان على التلفزيون الرسمي

وجه برلمانيون مصريون، اليوم الأحد، انتقادات للحكومة، بعد ظهور الفنان محمد رمضان، على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة في أولى حلقات برنامج ”التاسعة“ الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

واتهم النائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام، الحكومة بنشر ما أسماه ”الإسفاف الفكري“، على خلفية ظهور رمضان على التلفزيون الرسمي.

وقال شرشر:“رمضان ظهر بخواتم في يده وسلسلة في رقبته، إلى جانب الحديث بشكل غير لائق، وتصرفاته السابقة غير لائقة، ولا بد من موقف حاسم من الدولة“.

كما انتقد استضافة مطربين في استاد القاهرة لتأدية أغانٍ بها كلمات مثل ”حشيش“ وغيرها من الكلمات الهابطة، في إشارة غير مباشرة لأغنية ”بنت الجيران“ للمطرب الشعبي حسن شاكوش الذي أثار الجدل مؤخرًا.

من جانبها، وصفت النائبة منى منير، محمد رمضان بـ“القدوة السيئة، حيث يقوم الشباب بتقليده في تناول المخدرات مثلما ظهر في بعض أعماله الفنية، وكذلك انتشار البلطجة نتيجة مشاهدة رمضان وتصرفاته في الأعمال الفنية“، على حد قولها.

وطالبت النائبة البرلمانية بحذف كافة المشاهد الخاصة برمضان التي يظهر فيها محرضًا على تناول المخدرات، أو انتشار العنف والبلطجة، كما طالبت وزارتي الثقافة والإعلام بموقف حاسم تجاه ما يحدث.

من ناحيته، طالب رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، بحذف أسماء الفنانين الذين وردت أسماؤهم على لسان النواب، منوهًا إلى أن البرلمان“لن يقف في وجه الأعمال الفنية حتى لو كانت رديئة“.

وقال:“الفن الجيد هو الذي يطرد الفن الهابط، والدستور المصري يحترم حرية الإبداع، ولن ننتهج سياسة منع الأعمال الفنية“.

يذكر أن حالة من الغضب يواجهها محمد رمضان بعد تسببه في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل لقيام رمضان بتصوير نفسه أثناء قيادة الطائرة.