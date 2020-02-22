تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عودته للسعودية بعد انتهاء رحلته العلاجية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عودته إلى المملكة بعد إجرائه عملية جراحية في أوروبا؛ إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه بتويتر: ”‏إن شاء الله راجع خلال هالأسبوع لبلدي وأهلي وناسي“.

وحظيت تغريدة آل الشيخ بتفاعل واسع بين محبيه الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل والرجوع بالسلامة، فقالت الفنانة السورية أصالة نصري: ”‏‎ترجع بالسلامة“، وأضاف الطبيب السعودي عمر العوفي: ”‏‎ترجع بالسلامة وتنور بلدك وأهلك وناسك يا معالي المستشار“.

ترجع بالسلامة وتنور بلدك وأهلك وناسك يا معالي المستشار ❤️❤️❤️ — Dr. Omar Alofi د. عمر العوفي (@dromaralofi) February 22, 2020

أما الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل فقال: ‏‎“ترجع بالسلامة يا غالي، وأنت سالم غانم، الله لا يبين غلاك يا أبو ناصر ويخليك لعين ترجيك ولمن يحبك ويغليك ولوالدتك وعائلتك“.

ترجع بالسلامة يا غالي

و انت سالم غانم

الله لا يبين غلاك يا ابوناصر و يخليك لعين ترجيك و لمن يحبك و يغليك و لوالدتك و عائلتك ❤️ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 22, 2020

ترجع بالسّلامه???????? — Assala (@AssalaOfficial) February 22, 2020

وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأجرى آل الشيخ عملية جراحية ناجحة في نيويورك تمت خلالها إزالة الورم بعد معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة، وأشرف على حالته الصحية فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.