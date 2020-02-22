 تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عودته للسعودية بعد انتهاء رحلته العلاجية – إرم نيوز‬‎

تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عودته للسعودية بعد انتهاء رحلته العلاجية

تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عودته للسعودية بعد انتهاء رحلته العلاجية

المصدر: ريهام علاء الدين - إرم نيوز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عودته إلى المملكة بعد إجرائه عملية جراحية في أوروبا؛ إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه بتويتر: ”‏إن شاء الله راجع خلال هالأسبوع لبلدي وأهلي وناسي“.

وحظيت تغريدة آل الشيخ بتفاعل واسع بين محبيه الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل والرجوع بالسلامة، فقالت الفنانة السورية أصالة نصري: ”‏‎ترجع بالسلامة“، وأضاف الطبيب السعودي عمر العوفي: ”‏‎ترجع بالسلامة وتنور بلدك وأهلك وناسك يا معالي المستشار“.

أما الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل فقال: ‏‎“ترجع بالسلامة يا غالي، وأنت سالم غانم، الله لا يبين غلاك يا أبو ناصر ويخليك لعين ترجيك ولمن يحبك ويغليك ولوالدتك وعائلتك“.

وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأجرى آل الشيخ عملية جراحية ناجحة في نيويورك تمت خلالها إزالة الورم بعد معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة، وأشرف على حالته الصحية فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.

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