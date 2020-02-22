أصالة تتحدث عن طلاقها من طارق العريان (فيديو)

خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها وتحدثت عن طليقها المخرج المصري طارق العريان، مؤكدة أنها كانت تحبه، وأنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عنه.

وقالت أصالة خلال حوار مع قناة ”سكاي نيوز عربية“:“كنت متعلقة به كثيرًا، وكنت أحبه، وأنا عمومًا الحب في حياتي ليس سهلًا، وأنا أحببته كثيرًا“.

وحول أغنيتها الأخيرة ”شامخ“ التي تزامنت مع انفصالها عن طليقها، أوضحت النجمة السورية أنها كانت تعاني من تعب نفسي، وكانت مكسورة وحزينة وتتلقى العلاج عند الأطباء بعد الانفصال عن زوجها، مضيفة أنه خلال الفترة التي شهدت إطلاق الأغنية كانت في ظروف سيئة للغاية، ولم تكن حالتها مستقرة.

ورأت أن هذه الأغنية تعبر عن الحقيقة، وأن هذا جزء من شخصيتها، خاصة أنها تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

ورغم ذلك قالت الفنانة أصالة إنها لم تتأثر بما حدث بشكل كبير، مستشهدة بأنها أكثر من شارك من الفنانات بحفلات خلال موسم الرياض الماضي.

من جانب آخر، أكدت أصالة وجود علاقة قوية وإنسانية بينها وبين الجمهور السعودي، وأنها ستبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر آذار/مارس المقبل، وسيكون خليجيًا.

وكانت أصالة نصري قد أعلنت كانون الثاني/يناير الماضي، انفصالها عن المخرج طارق العريان، وبعد أيام من الانفصال طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”شامخ“ التي اعتبرها البعض ردًا على قرار الطلاق من زوجها، ومحاولة من الفنانة إظهار نفسها بالقوة والشموخ وهو ما أظهرت الأيام والمواقف عكسه.