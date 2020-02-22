بعد منعه في مصر.. حمو بيكا يكشف تفاصيل حفله الأول في أمريكا

كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا تفاصيل حفله الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقررة إقامته في الثالث من نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء إعلان حمو بيكا رغم قرار نقابة الموسيقيين في مصر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، بعد الجدل الكبير الذي أثاروه خلال الأيام الماضية.

ونشر ”حمو بيكا“ تفاصيل الحفل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلًا :“يلا إلحق احجز حفل حمو بيكا في أمريكا“، كما أضاف رابطًا لحجز تذاكر الحفل الفني والذي تتراوح أسعاره من 69 إلى 89 دولارًا أمريكيًا.

يذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر كان قد أصدر بيانًا صحفيًا بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات في المنشآت السياحية، والبواخر النيلية، والملاهي الليلية، والكافيهات.

وتضمن البيان أن هناك جدلًا مجتمعيًا على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات.

وتعد أغاني المهرجانات نوعًا من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وتتضمن كلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات توصف بأنها غير أخلاقية في كثيرٍ منها.

وأوضح هاني شاكر، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع، والعرف الأخلاقي، واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.